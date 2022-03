Sicherheit und Ruhe für Ukrainer - Flüchtlingsstrom erwartet

Heidelberg. Sie kommen mit privaten Helfern von der polnischen Grenze, mit der Bahn oder Bus nach Baden-Württemberg - Ukrainer aus ihrer Heimat auf der Suche nach einem Dach über dem Kopf, nach Ruhe und Sicherheit. Noch ist der Zustrom moderat, doch im Südwesten rechnet man mit einer deutlich steigenden Zahl von Schutzsuchenden. Am Mittwoch waren 130 Menschen auf der Flucht vor Putins Bomben in den Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes (LEA) eingetroffen. Nachfolgend Antworten auf einige wichtige Fragen.

Wie lange können Ukrainer ohne Visum in Deutschland leben?

Ukrainische Staatsangehörige können sich mit einem biometrischen Pass für einen Kurzaufenthalt von bis zu 90 Tagen visumfrei im Bundesgebiet aufhalten. Eine Erlaubnis für weitere 90 Tage können sie bei der zuständigen Ausländerbehörde einholen. Da die Menschen sich kriegsbedingt nur übergangsweise in Deutschland aufhalten, wird nicht damit gerechnet, dass sie Asyl beantragen.

Besteht für Geflüchtete aus der Ukraine die Verpflichtung, in einer Aufnahmeeinrichtung des Landes oder der Kommunen zu wohnen?

Nein, sie können, müssen aber nicht in einer Aufnahmeeinrichtung des Landes oder der Kommune wohnen. Die meisten schlüpfen bei Verwandten oder Bekannten unter - im Südwesten leben 16 000 Ukrainer, von denen viele Verbindungen zum Herkunftsland haben dürften. Deshalb spricht der Leiter des Ankunftszentrums in Heidelberg, Markus Rothfuß, auch von einer großen Dunkelziffer.

Was erwarten die Landeserstaufnahmeeinrichtungen?

Sie bereiten sich auf deutlich mehr Flüchtlinge aus der Ukraine vor. Noch sei der Zugang moderat, aber es sei mit vielen Hunderten zu rechnen, sagte Rothfuß. In seinem Zentrum sind derzeit 40 Flüchtlinge aus der Ukraine untergebracht, vor allem Frauen mit Kindern und ältere Leute; viele davon sind aus dem von den Russen beschossenen Kiew geflohen.

Einige wurden in der Nacht von Helfern nach 2000 Kilometer langer Reise nach Heidelberg gebracht. Der Rest ist in den LEAS Sigmaringen, Freiburg, Karlsruhe und Ellwangen untergekommen. Die Heidelberger Einrichtung ist für 2000 Menschen ausgelegt. Derzeit sind laut Rothfuß 1400 Plätze besetzt, es werde jedoch eine Ausweitung angestrebt.

Wie geht es den Flüchtlingen?

Die Menschen send nach Beobachtung von Rothfuß in gutem körperlichen Zustand angekommen, zum Teil wütend, zum Teil verunsichert. "Alle sind traurig, dass sie ihre Heimat und Verwandte und Angehörige verlassen mussten." Was sie am meisten brauchten, sei Ruhe. Die Menschen bekämen Kost und Logis sowie medizinische und psychologische Betreuung.

Vorgesehen in der ganzen EU ist ein "Taschengeld", dass in Deutschland Leistungen für Asylbewerber entsprechen würde. Für einen Alleinstehenden wären das etwa 140 Euro im Monat. Derzeit versucht man, Menschen mit ukrainischen Sprachkenntnissen als Ansprechpartner für die mitgenommenen Ankömmlinge zu finden. Rothfuß: "Sie sollen nicht das Gefühl bekommen, dass sie allein gelassen werden."

Wie ist der Impfstatus?

Im Durchschnitt sind nur 30 Prozent der Geflüchteten gegen Corona immunisiert, weiß Rothfuß. Alle Ankommende in den LEAs werden in Quarantäne geschickt. Danach werden sie innerhalb der nächsten drei bis vier Wochen in kleinere Einheiten oder Wohnungen in den Kommunen verlegt. Wer bei der Aufnahme positiv auf Corona getestet wird, muss in Isolation. Schutzimpfungen sind wie die Behandlung akuter Erkrankungen, Hilfe bei Schwangerschaft und Geburt sowie Leistungen zur Genesung und Besserung von Krankheiten für die Ukrainer kostenlose Leistungen. Die Kosten werden den Kassen durch die Kommunen ersetzt.

Können ukrainische Flüchtlingskinder in Kitas und Schulen gehen?

Dem steht nichts entgegen. Das Recht zum Besuch einer Schule besteht laut Kultusministerium von Anfang an. Eine Schulpflicht beginnt sechs Monate nach dem Zuzug aus dem Ausland. Sie endet mit Ende des 18. Lebensjahres. Diese verzögerte Schulpflicht trägt möglichen Traumata der Kinder Rechnung. Sie sollen Zeit haben, sich in ihrem neuen Umfeld zu orientieren und die Erlebnisse der Flucht zu verarbeiten. Bei den Kitas ist über eine Gebührenbefreiung für die ukrainischen Familien nachzudenken.

Dürfen Flüchtende aus der Ukraine sofort arbeiten?

Grundsätzlich ist zur Arbeitsaufnahme die vorherige Einholung eines Visums und einer Arbeitserlaubnis Voraussetzung. Nach der vorgesehenen Aktivierung der sogenannten Massenzustrom-Richtlinie der EU kommt die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis für Ukrainer in Betracht.