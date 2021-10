„Auf den ersten Blick sehe ich ganz unterschiedliche Menschen, mit ganz unterschiedlichen Lebensläufen, Hintergründen und Herkünften“, sagte Katharina Elbs, Leiterin der GRN-Klinik Schwetzingen, und schaute in die Runde der Jubilare. Elf von ihnen feierten 25 Jahre Arbeitsleben an der GRN-Klinik, zwei blicken sogar auch 40 Jahre zurück, heißt es in einer Pressemitteilung.

„Und trotzdem haben Sie alle ein paar Dinge gemeinsam“, stellt Elbs fest. „Sie alle haben sich bewusst dafür entschieden, im Krankenhaus arbeiten zu wollen und haben diese Entscheidung offensichtlich bis heute nicht bereut. Sie alle haben sich für die GRN-Klinik Schwetzingen entschieden und sind unserer Klinik treu geblieben. Sie alle haben unersetzliches Wissen aufgebaut und wir dürfen täglich auf Ihre Erfahrung zurückgreifen. Das macht Sie alle zu einer verlässlichen ‚Bank‘.“

Aufgrund der Hygienemaßnahmen fand die Feier Corona-konform in einem kleinen Rahmen statt. Die Freude darüber, dass die im vergangenen Jahr ausgefallene Veranstaltung nun doch nachgeholt werden konnte, überwog aber bei den Jubilaren.

Urkunden und Blumen

„Für mich verkörpern Sie alle damit genau die Eigenschaften, die ein Unternehmen braucht, um heute erfolgreich bestehen zu können: Mut zu Veränderung, Zugehörigkeitsgefühl, Verlässlichkeit, Treue und Erfahrung“, sagte Elbs zum Abschluss. Gemeinsam mit Pflegedienstleiter Jens Scheurich und Silvia Hahn-Merdes vom Betriebsrat überreichte die Klinikleiterin Urkunden und einen Blumengruß an die Jubilare. zg

