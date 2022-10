Sie helfen in Notfällen - und das seit 50 Jahren: die Schwetzinger Notfallpraxis

Schwetzingen. Die Schwetzinger Notfallpraxis der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW) feierte ihr 50-jähriges Bestehen mit einem schönen Dinner im Schlossrestaurant „Theodors“.

Dr. Andreas Reinicke (v. l.), Virginia Cunselmo, Kerstin Steinel und Dr. Michael Freudenberg sind Stützen der Schwetzinger Notfallpraxis. © Dorothea Lenhardt

„Im Jahr 1972 hatte ein engagierter Arzt gemeinsam mit einer Arzthelferin den Dienst aufgebaut; die Kassenärztliche Vereinigung unterstützte den Aufbau räumlich und finanziell“, erinnert sich Dr. Andreas Reinicke, verantwortlicher Arzt für den Notfalldienst in Schwetzingen.

In den vergangenen zwölf Monaten wurden in der Notfallpraxis etwa 10 000 Patienten im Sitz- und Fahrdienst behandelt. „Ein tolles Zeichen dafür, dass sich die Notfallpraxis in der Region etabliert hat“, so Reini-cke weiter. Die Notfallpraxis ist die Anlaufstelle in der Region für Patienten, die ein dringendes medizinisches Anliegen haben, das nicht bis zum nächsten Werktag warten kann und einer dringenden Behandlung bedarf.

Umzug in die GRN-Klinik

Nach verschiedenen Stationen ist die Notfallpraxis im Jahr 2016 von der Markgrafenstraße an die GRN-Klinik Schwetzingen umgezogen. Mit dem Ortswechsel sollte die Zusammenarbeit zwischen den Ärzten der Notaufnahme im Krankenhaus und denen im kassenärztlichen Bereitschaftsdienst in der Notfallpraxis verbessert werden. Fälle, die einer dringenden Behandlung bedürfen und nicht schwerwiegend und le-bensbedrohlich sind, können in der Notfallpraxis der niedergelassenen Ärzte behandelt werden. Sollte sich herausstellen, dass der Patient doch schwer erkrankt ist, kann der Arzt im Bereitschaftsdienst eine Aufnahme ins Klinikum veranlassen.

Die allgemeine Notfallpraxis befindet sich an der GRN-Klinik in der Bodelschwinghstraße 10 in Schwetzingen im ersten Obergeschoss. Am Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag ist sie von 19 bis 24 Uhr sowie Mittwoch von 13 bis 24 Uhr geöffnet. Am Wochenende und an Feiertagen können Patienten die Praxis durchgehend von 8 bis 24 Uhr konsultieren. Telefonisch ist die Notfallpraxis über die Rufnummer 116 117 erreichbar. Hierüber kann auch bei Erfordernis und medizinischer Indikation ein Hausbesuch für nicht gehfähige Patienten angefordert werden.

Zum Hintergrund

Die KVBW vertritt als Körperschaft des öffentlichen Rechts über 22 000 Mitglieder (Ärzte, Psychologische Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten) in Baden-Württemberg. Sie gestaltet und sichert die medizinische Versorgung für die gesetzlich Versicherten in Baden-Württemberg, schließt Verträge mit den gesetzlichen Krankenkassen, kümmert sich um die Fortbildung ihrer Mitglieder und die Abrechnung der Leistun-gen.