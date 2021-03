Noch recht jung ist der Verein „Heavens Fighter“ (Bedeutung: himmlische Helfer), der 2019 in Schwetzingen gegründet wurde. Doch jedes Projekt, das seither umgesetzt wurde, ist wertvoll. Schließlich kommt die Hilfe direkt bei Obdachlosen und Bedürftigen an, einer Gruppe von Menschen, die leider am Rande der Gesellschaft steht.

AdUnit urban-intext1

„Die Idee, aktiv etwas zu tun, verbindet alle mittlerweile zwölf Mitglieder des Vereins und so lautet unser Slogan treffenderweise: Nicht reden, sondern handeln“, erklärt Karsten Senf, der 2019 zum Verein kam und sich dort um die Öffentlichkeitsarbeit kümmert. Hans-Peter Maurer aus Schwetzingen, der Vorsitzende des Vereins, habe an Weihnachten 2018 innerhalb seines Freundeskreises die Idee entwickelt, sich für Bedürftige einzusetzen. Schnell habe man sich mit anderen Organisationen, Streetworkern und Sozialarbeitern vernetzt. Zudem sei man mit zahlreichen Unterstützern in Kontakt, um Sachspenden für die Bedürftigen und Obdachlosen zu generieren.

„Die erste Aktion, die ich aktiv begleitet habe, war an Weihnachten 2019. Wir sind über die Planken in Mannheim und haben rund 70 Obdachlose mit warmem Eintopf und gepackten Tüten mit Hygieneartikeln sowie Kleidungstücken versorgt“, erinnert sich Karsten Senf. „Hier hat die Metzgerei Heinrich Back aus Schwetzingen großzügig mit der warmen Mahlzeit geholfen. Die Dankbarkeit in den Augen der Menschen hat mich damals überwältigt und jede Stunde, die ich für diese gute Sache einsetze, ist es wert. Da kommt so viel zurück und es ist sehr wichtig, dass man den Menschen mit Würde und Respekt begegnet, denn jeder von ihnen hat seine eigene Geschichte. Vorurteile sind hier völlig deplaziert“, erklärt der 54-Jährige, der als kaufmännischer Angestellter in der Logistik arbeitet.

Ältere durch Corona in Not

Oft fallen Menschen ganz unverschuldet in die Obdachlosigkeit oder in die Bedürftigkeit. So könne ein Jobverlust gravierende Folgen haben. „Ich habe Menschen aus allen Bildungsschichten kennengelernt und auch jeden Alters, die in diese Situation geraten sind. Gerade in Zeiten von Corona sind beispielsweise für ältere Menschen Minijobs weggefallen und so sind diese ganz schnell in die Altersarmut abgerutscht. Man darf hier nicht wegschauen, denn oft schämen sich die Betroffenen und es fällt ihnen sehr schwer, Hilfe anzufordern oder anzunehmen“, berichtet Karsten Senf nachdenklich. Zudem habe Corona es nun schwieriger gemacht, Hilfsaktionen umzusetzen aufgrund der geltenden Verordnungen und Hygiene- sowie Abstandsregeln.

AdUnit urban-intext2

„Pro Jahr haben wir rund zehn Aktionen umgesetzt. Im Frühjahr 2020 realisierten wir am Schlossgarten in Schwetzingen einen sogenannten Gabenzaun. Dort konnten sich Bedürftige kontaktlos und Corona-konform benötigte Artikel abholen“, nennt Senf ein Beispiel und ergänzt: „Sicher werden wir solche Projekte wieder umsetzen. Corona hat allerdings auch dazu geführt, dass viele großzügige Menschen unseren Verein mit Spenden unterstützen, denn nach dem sprichwörtlichen Ausmisten der Keller und Speicher gab es viele noch sehr gut erhaltene oder neuwertige Artikel, die von den Bedürftigen dringend gebraucht werden.“

Spenden sehr willkommen

Auf der Homepage des Vereins oder über Facebook kann Kontakt zu „Heavens Fighter“ aufgenommen werden. „Über unsere Homepage informieren wir, welche Artikel aktuell benötigt werden. Natürlich beantworten wir per E-Mail auch Anfragen und stimmen uns mit den Spendern persönlich ab, denn wir haben leider kein großes Lager, daher müssen wir alles gut koordinieren. Geldspenden sind zudem sehr willkommen, um unmittelbar anzuschaffen, was benötigt wird. Gerne sind weitere ehrenamtliche Helfer bei uns willkommen“, animiert Karsten Senf zum Mitmachen.

AdUnit urban-intext3

Denn Helfen, das weiß er aus eigener Erfahrung, macht nicht nur andere Menschen glücklich, sondern auch einen selbst.

AdUnit urban-intext4

Kontakt zu dem Verein: E-Mail: heavensfighter2019@gmail.com, www.heavensfighter-ev.de