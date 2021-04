Sie knobeln gern knifflige Matheaufgaben

Mathematik ist Teamarbeit. Gemeinsames Knobeln macht nicht nur mehr Spaß, es garantiert auch mehr Erfolgserlebnisse. Denn gemeinsam können mathematische Aufgaben gelöst werden, die einzeln nicht machbar sind. Deshalb ist der Bolyai-Mannschaftswettbewerb so beliebt. Dieses Jahr fand der Wettbewerb online statt. In einer Stunde mussten 13 knifflige Fragestellungen beantwortet werden – und zwar im Team von je vier Schülern. Neben neuen Strategien und Kreativität für die ungewöhnlichen Fragestellungen sind auch Kooperation und Zeiteinteilung gefordert.

Bolyai war ein ungarischer Mathematiker, der im 19. Jahrhundert neue Wege in der Geometrie eröffnete. Der nach ihm benannte Teamwettbewerb wurde vor 18 Jahren an einem Budapester Gymnasium von einigen Lehrern und mit nur wenigen Mannschaften ins Leben gerufen. Heute hat er allein in Ungarn über 100 000 Teilnehmer. Vor sieben Jahren wurde „Bolyaiteam” erstmals in einigen Schulen in Deutschland angeboten. Inzwischen nehmen 23 000 Schüler aus allen 16 Bundesländern teil. Das Hebel-Gymnasium startet in der Gruppe „Südwest“, die Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Saarland umfasst.

Freuen sich: Lukas Hilger (oben v. l.), Max Mülbert, Maximilian Chelminski, Tammo Pfeiffer; Bingquan Simon Huang (Mitte v. l.), Helene Brand, Vincent Birkel, Christoph Bianco (u. v. l.), Eliseo Carrasco Krämer, Jan Stillbauer und Levente Mihalyi. © bs

Auch dieses Jahr wieder gab es hervorragende Ergebnisse für die Schwetzinger Mathe-Cracks. Das Team der zehnten Klasse kam in seiner Klassenstufe auf Rang zwei: Christoph Bianco, Eliseo Carrasco Krämer, Levente Mihalyi und Jan Stillbauer gewannen neben dem Bolyai-T-Shirt jeweils einen Sachpreis. Nur der letztjährige Bundessieger aus Heidelberg war in der Gruppe besser.

Ein starkes Ergebnis gelang einem Team der siebten Klasse: Vincent Birkel, Bingquan Simon Huang, Greta Boos und Helene Brand schafften Rang drei in „Südwest“ und sogar Platz fünf in Deutschland.

Junge Talente „wachsen“ in Klasse fünf heran: Lukas Hilger, Maximilian Chelminski, Max Mülbert und Tammo Pfeiffer erreichten auf Anhieb Platz vier. Das Team aus Klasse sechs mit Torben Trapp, Murielle Grünewald, Teresa Schulz und Lena Goschmann kam unter 69 Teams auf einen starken sechsten Platz. bs