Sie meldete sich nur dann zu Wort, wenn es wichtig war

Mit Dr. Brigitte Voll verliert die Stadt und die CDU eine stille aber umso eifrigere Arbeiterin im Weinberg des Herrn. Sie war nicht diejenige, die gerne Fensterreden hielt und die bei jeder Gemeinderatssitzung zitiert werden wollte. Sie sagte ihre Meinung lieber in der Fraktionssitzung und ergriff öffentlich nur bei den Themen das Wort, die sie gut beurteilen konnte. Bei der Allgemeinmedizinerin mit besonderer Expertise in Venenleiden waren das Punkte, bei denen es um die ärztliche Versorgung, um soziale Belange und um die Kultur in der Stadt ging. Jetzt ist sie mit nur 78 Jahren in Köln verstorben, wohin sie erst vor wenigen Wochen in die Nähe der Tochter gezogen war. Vor zwei Jahren hatte sie eine schwierige Diagnose erreicht, war aber zuletzt nach einer Operation wieder guter Dinge.

Gesellschaftliches Engagement war Brigitte Voll wichtig, ihr Schwiegervater hatte das Schwetzinger Krankenhaus geleitet, ihr Mann den Liederkranz-Lauftreff mitgegründet. Sie selbst engagierte sich in der Mozartgesellschaft und eben seit November 1989 für die CDU im Gemeinderat. Bei allen Wahlen war sie zumindest unter den weiblichen Abgeordneten die Stimmkönigin. Ex-OB Bernd Kappenstein sagt von ihr, er habe sie „als geradlinige, akkurate und verständnisvolle Stadträtin kennengelernt.

In öffentlichen Sitzungen war Brigitte Voll eher stille Beobachterin, aber wenn es darum ging, am Stand der Frauen-Union Präsenz zu zeigen, intern Ratschläge zu geben oder den kulturellen Wert eines Vorhabens zu beurteilen, dann verschaffte sie sich Gehör durch ihre Kompetenz und auch durch Größe und Ausstrahlung ihres Auftretens. Ihr Lächeln war vor allem bei den Vereinen, für die sie sich zeitlebens eingesetzt hat, beliebt, ihr Rat genauso. Wenn sie etwas ohne großes öffentliches Aufhebens regeln konnte, war ihr das am liebsten. Zurecht bekam sie, als sie 1996 aus dem Rat ausschied und so rechtzeitig jüngeren Leuten Platz machte, die Verdienstmedaille der Stadt und die Ehrenstele des Gemeindetags Baden-Württemberg verliehen.

Manches Mal war sie Garant für eine kulturelle Sternstunde. Wie sagte Sängerin Olivia Molina einmal zu mir bei einem Abendessen vor ihrer Weihnachtsgala im Schloss: „Jetzt kommt gleich meine Lieblingsärztin Brigitte Voll zu mir und gibt mir eine Vitaminspritze, sonst würde ich das Programm heute nicht schaffen.“ Tochter und Sohn trauern mit ihren Familien um Brigitte Voll – und alle, die sie gekannt haben.

Info: Die Beerdigung findet am Freitag, 13. August, um 11 Uhr auf dem Friedhof in Schwetzingen statt.