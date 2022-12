Sie schenken Freude

Der Adventstand des Ortsverbandes der Linken in der Mannheimer Straße in Schwetzingen war laut eigenen Angaben ein voller Erfolg. Nicht nur die Kinder seien begeistert von den kleinen Geschenken gewesen, sondern auch die Eltern hätten sich mit den Kleinen sowie älteren Mitbürgern über die Präsenz gefreut.

Gerade in einer Zeit, in der alle Preise durch die Decke gingen und man sich überlegen müsse, ob man es in der Wohnung etwas wärmer haben wolle oder doch das eine oder andere zusätzlich in den Kühlschrank legen wolle, komme so eine kleine Aufmerksamkeit gut an, waren sich Werner und Marion Zieger, Monika Richter und Ernst Fesl einig.

Manche Passanten hätten sogar gleich den Geldbeutel gezückt und wollten das Präsent zahlen. Sie konnten es kaum glauben, dass das in der heutigen Zeit wirklich geschenkt ist. „Das wirklich Schöne und Tolle an einer solchen Aktion ist, dass man bewusst den Menschen in die Augen schauen kann, um den herzlichen und dankbaren Blick zu sehen“, ssagt Werner Zieger. zg