Sie wollen doch nur spielen

Schauspieler sind ein bisschen wie junge Hunde, sie wollen nur spielen. Geschlossene Theater und fast keine Film- und Fernsehproduktionen bringen viele mental und finanziell an den Rand der Verzweiflung. Mit ihrer Aktion #allesdichtmachen haben einige Prominente vernehmlich geknurrt und erhebliches Aufsehen erregt. Was Ironie sein sollte, kam in einigen Videoclips leider so verquert rüber, dass das wichtige Anliegen fast verdeckt wurde.

Nämlich auf die schiere Not der weniger bekannten Kollegen hinzuweisen. Prompter Beifall ertönte aus der radikalen Ecke. Auch in dieser Zeitung kommen täglich konträre Meinungen zu Wort. Mehr als blauäugig ist es, wenn ein Schauspieler von einer gleichmacherischen und unkritischen Presse spricht. Dabei haben sie in ihrer verengten Sicht nicht bedacht, wie Familien mit Corona-Schwerstkranken oder Ärzte und Pfleger nach endlosen Schichten solche Szenen empfinden. Schauspieler spielen im Beruf Rollen, die Drehbuch und Regisseur vorgeben. Ist eine Szene verunglückt, wird sie herausgeschnitten. Im wirklichen Leben ist der „Professor“ auch nur ein Mensch – mit Fehlern und gelegentlich mangelndem Überblick. Erschreckend ist der Hass, der ihnen entgegenschlägt. Bloggerin „Doc Caro“ macht da einen guten Vorschlag: Unter #allemalneschichtmachen fordert sie zum Praktikum auf – es muss ja nicht die Intensivstation sein, denn dort braucht es natürlich Profis.