Sie wusste, was sie wollte

Kurfürstin Elisabeth Augusta steht anlässlich ihres 300. Geburtstags im Mittelpunkt einer Tagung, die am kommenden Wochenende, 18. und 19. Juni, im Schloss Schwetzingen stattfindet. Corona-bedingt können nur 60 Gäste hierzu in den Mozartsaal kommen – es gibt noch wenige Karten. Organisator Wolfgang Schröck-Schmidt, der mit Dr. Susan Richter diese Veranstaltung initiiert hat, beantwortet Fragen zu der Tagung.

AdUnit urban-intext1

Sie haben eine Tagung zum 300. Geburtstag von Elisabeth Augusta auf die Beine gestellt – für wen ist diese gedacht?

Wolfgang Schröck-Schmidt: Die Tagung ist für ein Publikum gedacht, welches sich für Geschichte interessiert und Informationen aus erster Hand haben möchte. Wir haben in verschiedenen Aufsätzen viele neue Fakten zum Thema Schwetzingen, Mannheim und die Kurpfalz im 18. Jahrhundert zusammengetragen. Gerade in der aktuellen Diskussion um Gleichberechtigung der Geschlechter ist es meiner Ansicht nach wichtig, eine für die Region so bedeutende Frau wie Elisabeth Augusta in den Fokus zu stellen.

Warum ist es Ihnen so wichtig, an Elisabeth Augusta zu erinnern?

AdUnit urban-intext2

Schröck-Schmidt: Man sagt ja landläufig, dass die Frau als Stütze hinter ihrem Mann stand oder steht. Das ist insofern falsch, da jeder doch sein eigens Leben hat. Im Falle der Kurfürstin war ihr ein energischer und selbstbewusster Lebensstil eigen. Sie wusste bereits vor 250 Jahren genau was sie wollte, und konnte ihre Vorstellungen gegen die Interessen ihres Mannes und auch gegen des Hof durchsetzen. Die Bandbreite ihres interessanten Lebens zwischen Absolutismus, Aufklärung und Romantik verdient es allemal in verschiedenen Facetten beleuchtet zu werden.

Was erwartet die Besucher am Freitag und Samstag – und gibt es noch freie Plätze?

AdUnit urban-intext3

Schröck-Schmidt: Wir haben viele der bekannten Forscher zum Hofe des 18. Jahrhunderts eingeladen. Es gibt neben der Vita der Kurfürstin, mit der sich Stefan Mörz ausgiebig beschäftigt hat, Vorträge zu ihren Porträts im Kurpfälzischen Museums in Heidelberg (Frieder Hepp) und zu den Bildern in Worms-Herrnsheim (Olaf Mückain), Neues zum Tod des Kurprinzen (Susan Richter oder zur Festkultur am Schwetzinger Hof (Wolfgang Schröck-Schmidt). Aber auch ein Interview des Porzellansammlers Volker Birnkmann über seine Leidenschaft für das weiße Gold. Zur Tagung ist zudem ein Band mit den Vorträgen erschienen. Nur wenige Karten sind für die Veranstaltung im Mozartsaal des Schlosses noch zu haben und bei mir unter der Nummer 0172/62 44 168 oder regionaltouren@aol.com.

AdUnit urban-intext4