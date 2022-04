Sieben Corona-Patienten in der Schwetzinger GRN-Klinik

Einrichtungsbezogene Impfpflicht Rund 32.000 ungeimpfte Beschäftigte in Gesundheitsberufen im Südwesten

Knapp 32.000 Beschäftige in Pflegeberufen sind in Baden-Württemberg nicht gegen das Coronavirus geimpft. Der Amtschef Pandemiebewältigung, Uwe Lahl, will nun auf Überzeugungsarbeit setzen. Erst dann droht ein Tätigkeitsverbot.

