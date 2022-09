Silke Hauck live erleben

Die Mannheimer Sängerin Silke Hauck und die Soulfood-Band sind an diesem Dienstag, 6. September, bei der Jam-Session der Jazzinitiative Schwetzingen im „Grünen Baum“ am Schlossplatz zu Gast.

Von 19.30 bis 22 Uhr gibt es in dem Restaurant in der Carl-Theodor-Straße 2 ein Konzert, in dessen zweiten Teil sich Musiker einklinken können. Diese müssen sich dafür per E-Mail an musik@jazzinitiative-schwetzingen.de anmelden.

Silke Hauck bewegt sich mit ihrer fantastischen Stimmen zwischen Pop, Blues, Soul, Gospel und Jazz. Als Gastsolist ist Saxofonist Matthias „Mattl“ Dörsam mit dabei, der unter anderem mit der HR-Big Band oder den Rodgau Monotones unterwegs ist. Der Eintritt ist frei. zg