Singen für den Frieden

Der Wunsch nach Frieden auf der Welt, in Europa, der Ukraine und in den Herzen ist groß. Jeder Einzelne kann dazu beitragen – selbst im Kleinen und sei es durch gute Gedanken.

Der Schwetzinger Kammerchor Quatro Forte stellt sein Herbstkonzert unter das Motto Frieden. Mit Werken von Heinrich Schütz, Felix Mendelssohn Bartholdy, Rudolf Mauersberger sowie zeitgenössischen Kompositionen, die sich dem Thema Frieden widmen, ist ein A-capella-Programm entstanden, das zum Innehalten und Besinnen einlädt. Das Konzert findet am Sonntag, 18. September, um 18 Uhr in der Kirche St. Pankratius in Schwetzingen statt. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. Der Erlös geht an die Caritas mit dem Spendenzweck „Nothilfe Ukraine-Krieg“. zg