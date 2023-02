Früher hawisch gsaad: Ach wie schaad. Doch haid, wo ma ä paar Jehrlin elder is, mähn isch hald doch, des ded longe. Isch räd vun da Fasenachd. Uff jedem Umzug bin isch midgeloffe oda mid unserm gläne Holder Schleba, denne s’Haase vun da Luftschiff ihrn Fasenachtswarre dursch Schwetzinge gfahre. Im Schloss bei da Donde Marie uffm Kinnamaskeball mid moinere Kusine Isolde die Moorekopp-Polonees (Entschuldigung, so hod se hald ämol gheese) ogfierd. Mit de „alwegos“ achd Dag long Donz un Schdimmungsmusig gemachd. Die gröschde Masgebell a fa die Kinna un Jungsänger beim Sängerbund mid organiesierd un gschdallded. A mid dem Turnerspiemannszug vom TV 1864 sinn ma midgedabd. Jedzerd hawisch misch a noch dere Corona gfreed, dasses widda losgehd, und weil die Varoine mid dem Nochwuchs zu kämpfe hawe, isses umso höher zu bewerde, wonn sich Schwetzinger Laid so doll ongaschierä. Ob beim Turnveroin, beim Sängerbund un Liedagronz, bei da SCG, da Awo un sunschdische Veroine un G’selschafde. Awa des Fasenachdszugkomiedee muss ma noch besunners erwähne. Hut ab: Ihr kummd beschdimmd ämol in de Fasnachdhimmel. Isch hab de Umzug uff moim Rollador sidzend zugegugd un ahoit un helaut. Awa des hosch jo ab un zu ga näd gherd. Do hods hald imma noch oda soga mehr Laudschprecha uff dänne Weje, die lose mid ihre 5000 (?) Wadd die Haiser wagle, do sinn jo die Geotherm-Rüdler in Dregg dageje. In dere etwas engere Schdroß isses hald donn noch lauda. S’ware schäne Weje, awa als Musigga wolld isch do a nimmi midlaafe. Vielleichd gehd’s Negschdjohr ä bissl leiser, donn dehd isch ma de Umzug gern gonz oguge um missd näd die Fluchd ergreife!

