Skulptur-Workshop in Schwetzingen

Schwetzingen. 50 großformatige Steinskulpturen aus dem südlichen Afrika schmücken derzeit den Schlossgarten Schwetzingen in der Ausstellung „Chapungu. Stories in Stone – An African Perspective of Family“ erkunden. Als Begleitprogramm zu dieser Ausstellung sind bis Herbst mehrere Workshops geplant, bei denen man mit Hammer und Meißel eigene Skulpturen schaffen kann. Der nächste Workshop findet vom 29. bis 31. Juli statt. Anmeldungen sind noch bis Dienstag, 26. Juli, möglich.

Vertreter des Chapungu Sculpture Parks bieten den dreitägigen Workshop vom 29. bis 31. Juli jeweils von 10 bis 18 Uhr an. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Arbeitsutensilien, wie etwa Schutzbrille und Arbeitshandschuhe, sollen mitgebracht werden. Das Tragen einer Maske wird aufgrund der Feinstäube empfohlen. Die Künstlerinnen und Künstler leiten die Teilnehmenden individuell an.

Die Kosten betragen pro Person 220 Euro, zuzüglich Materialkosten in Höhe von 3 Euro pro Kilogramm. Die Teilnehmerzahl ist auf zwölf Personen begrenzt, Mindestteilnehmerzahl: fünf. Eine Anmeldung ist erforderlich bis spätestens zum 26. Juli unter chapungu@chapungusculpturepark.com oder telefonisch unter 06202/81-469.

Bis Herbst dieses Jahres finden drei weitere Chapungu-Workshops statt, für die es derzeit ebenfalls noch freie Plätze gibt – jeweils freitags bis sonntags, 10 bis 18 Uhr: 19. bis 21. August; 16. bis 18. September, 30. September bis 2. Oktober.