So beantwortet Die Basis-Kandidat Frank Theis die Fragen der Redaktion

Frank Theis kritisiert die Privatisierung im Gesundheitssektor und spricht sich für eine flächendeckend bessere Digitalisierung in Deutschland aus. Wie der Die Basis-Kandidat die 13 Fragen der Redaktion beantwortet.

Die Basis-Kandidat Frank Theis aus Reilingen ist 54 Jahre alt und von Beruf Gerichtsvollzieher. © Theis

1. Wenn ich per Knopfdruck sofort eines verändern könnte, dann wäre das …

Dann wären nach dem Knopfdruck Hass und Ungerechtigkeit verschwunden.

2. Sollen Ihrer Meinung nach für Ungeimpfte stärkere Einschränkungen gelten als für Geimpfte?

Nein, da die Rechte der Ungeimpften, denen der Geimpften nicht nachstehen. Die Grundrechte gelten für alle Menschen, auch wenn die Regierung sich anschickt, dies zu unterwandern und es als notwendig darstellen möchte. Das diese Notwendigkeit nicht gegeben war, das zeigen Länder, die anders gehandelt haben.

3. Welche Weichen müssen hinsichtlich der Entwicklung im Pflege- und Krankenhauswesen gestellt werden?

Die Privatisierung im Gesundheitssektor hat sich nicht bewährt. Ein System, in dem nicht Patienten sondern Aktionäre im Mittelpunkt stehen, ist kein Gesundheitssystem. Krankheit ist ein riesiges Geschäft, mit Gesundheit minimiert man Einnahmen. Dieses Credo ist in der Heilfürsorge untragbar. Die Finanzierung der Gesetzlichen Krankenversicherung ist durch die Beitragsbemessungsgrenze unsolidarisch, indem Gehälter über 4837,50 Euro brutto begünstigt werden, da der GKV-Beitrag höchstens von diesem Betrag berechnet wird, egal wie hoch das Gehalt darüber hinaus ist! Das Pflege- und Krankenhauswesen ist eine Gemeinschaftsaufgabe und muss für jeden die bestmögliche Versorgung bieten.

4. Wie sollen Renten und Pensionen in Zukunft finanziert werden?

Durch ein Umlageverfahren ohne Bemessungsgrenzen und eine Produktivitätsabgabe. Die Produktivität in der Rentenfinanzierung nicht einzubeziehen, das ist sträflich. Um die Einbußen, die höhere Produktivität im Umlageverfahren auslöst (weniger Arbeitnehmer, geringere Löhne) aufzufangen, muss ein Prinzip des anteiligen Produktivitätszuwachses in der Rente eingeführt werden.

5. Die Kultur und auch der Sport erleben seit vielen Monaten eine sehr schwierige Zeit. Wie stellen Sie sich die Förderung in diesen Bereichen in den nächsten vier Jahren vor?

Der Sport und auch die Kultur sind wichtige Säulen in einer gesunden Gesellschaft und bedürfen dem Zugang für jeden. Eine öffentliche Förderung durch eine vorübergehende Steuerbefreiung von Einnahmen aus Bewirtschaftung und aus Festveranstaltungen fände ich angemessen.

6. Soll der Bund mehr Kompetenzen in der Bildungspolitik bekommen?

Nein! Es ist notwendig, das Bildungssystem zu reformieren. Die Schule muss zum Lehrauftrag auch eine persönlichkeitsbildende Funktion bekommen. Die Förderung der Talente und Neigungen darf nicht einem Lehrplan zum Opfer fallen, der darin besteht, nur noch eine festgelegte Lehrmeinung zu vermitteln, dies ist einer freien und selbstkritischen Gesellschaft nicht würdig.

7. Wie stellen Sie sich die Mobilität der Zukunft vor?

Ich baue auf mehr Innovation. Der jetzige Weg der Elektromobilität, mit Stromversorgung aus Akkumulatoren, ist eine Einbahnstraße. Sofern wir es schaffen, unser Straßennetz mit Induktionsschleifen zu versehen, um immer nur dann Strom abzunehmen, wenn er gebraucht wird und dies so schnell wie möglich für wichtige Straßen einführen und in Randbereichen, vorerst auf Hybrid, also in Verbindung mit kleinen Verbrennermotoren zurückgreifen, lässt sich schnell ein gutes Ergebnis erzielen. Das Potenzial ist dann noch groß.

8. Wie sehen Sie die Rolle Deutschlands in der Europäischen Union?

Deutschland hat eine entscheidende Rolle in der EU. Die Zukunft der EU hängt zu einem großen Teil an der Ausrichtung Deutschlands und der Bereitwilligkeit, diese Union weiter voranzutreiben. Wenn man den Traum der Vordenker, die „Vereinigten Staaten von Europa“ zu schaffen, umsetzen möchte, müssen die großen Staaten, so auch Deutschland, tatkräftig vorangehen.

9. Welchen Weg möchten Sie in Bezug auf die Digitalisierung einschlagen?

Die Digitalisierung sollte erst einmal flächendeckend und funktionsfähig hergestellt werden. Sie darf nicht zur Geißel der Gesellschaft werden und die Menschen in die Einsamkeit führen. Die Digitalisierung soll einem Gemeinschaftszweck dienen und nicht zu sozialer Vereinsamung führen.

10. Wie sollte Ihrer Meinung nach die Zuwanderungspolitik in den nächsten Jahren aussehen?

Zuwanderung muss geregelt vonstatten gehen. Ungeregelte Zuwanderung hilft niemandem. Die Politik sollte sich vornehmlich um Ursachen kümmern, die ungeregelte Zuwanderung auslösen. Fluchtursachen bekämpfen, Einwanderungsparameter gesetzlich bestimmen und das Asylrecht auf humane Art vollziehen. Hierzu ist eine europäische Lösung notwendig, wenn man dem eigenen Anspruch, einer freien westlichen Welt gerecht werden möchte.

11. Falls es dazu kommen würde: Mit wem sollte Ihre Partei koalieren und mit wem auf keinen Fall?

Je nachdem, wie der Wähler entscheidet, haben die Parteien auf sachlicher Ebene zu versuchen, eine funktionsfähige Regierung herzustellen. Einen generellen Ausschluss sollte es vorab nicht geben, da es in Richtung Wählerbeeinflussung geht. Wenn es zwischen Parteien unüberwindliche Hürden gibt, seien es sachliche oder ideologische, dann wird es nicht möglich sein, eine funktionsfähige Regierung herzustellen. Das Problem erledigt sich somit von allein. Es geht um den Wählerwillen und nicht um Parteitaktik.

12. Was möchten Sie für Ihren Wahlkreis – und speziell die Region Hockenheim-Schwetzingen – im Bundestag erreichen?

Ich möchte den Mittelstand und die Unternehmer in diesem Land stärken, die das Rückgrat unserer Gesellschaft bilden. Ich möchte die soziale Verantwortung zwischen Arbeitnehmer und Unternehmer wieder in den Vordergrund rücken. Ich möchte bewahren und erneut stärken, was unser Land einst so stark und leistungsfähig gemacht hat. Wir dürfen diesen Bereich nicht aufgeben und das Feld den Konzernen überlassen. Durch die Corona-Maßnahmen der Regierung und die seit Jahren voranschreitenden Reglementierungen der Selbstständigen haben viele Unternehmer den Glauben an Innovation und Erfolg für eine Gemeinschaft verloren, dies gilt es zu ändern.

13. Was ist Ihr Lieblingsplatz in der Region?

Ein Platz mit Freunden, oder netten Menschen, bei guten Gesprächen, in der Natur.