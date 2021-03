Jahrtausendelang war das Bierbrauen eine klassische Hausfrauenaufgabe, bevor es nach und nach ein Beruf und so ungefähr ab dem Mittelalter eine nahezu reine Männerdomäne wurde. Und jetzt? Der Craftbier-Trend hat die Biervielfalt sehr positiv beeinflusst und Frauen wieder stärker zum kreativen Brauhandwerk und zum Biergenuss gebracht. Einen Überblick über die weibliche Arbeit in Sudhaus, Fasskeller und Co. will die digitale Bierprobe aus dem Welde Brauhaus in Schwetzingen am Donnerstag, 11. März, geben.

AdUnit urban-intext1

Die Welde-Biersommeliers Max Spielmann und Malte Brusermann verkosten Biere unterschiedlicher Stile von Braumeisterinnen und Brauereigründerinnen aus Deutschland.

Damals Frauensache

Irgendwo in Nordafrika oder im Vorderen Orient – man weiß es nicht genau – vergaß eine Hausfrau ein nasses Fladenbrot oder vielleicht auch eine Getreidesuppe. Ein Gärprozess kam in Gang und erstaunlicherweise schmeckte das entstandene „Zeug“ gut. Die Geburtsstunde des Bieres und der Brauerinnen.

Mehr zum Thema Schwetzingen Paket für digitale Bier-Verkostung gewinnen Mehr erfahren Geschäftsleben Es geht um aromenreiche Genusskombinationen Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Geschäftsleben Braumeisters Lieblinge Mehr erfahren

Ein Sprung durch die Geschichte führt zu Hildegard von Bingen (1098 bis 1179) – sie braute Bier. Und empfahl es wegen des heilenden Hopfens als gutes Getränk, gar als Mittel gegen Einschlafprobleme. Luthers Frau Katharina von Bora (1499-1552) soll eine exzellente Brauerin gewesen sein. Sie und Millionen anderer Frauen bereiteten Speisen zu - und brauten Bier für die ganze Familie. Denn Bier hatte als sicheres, weil durch Kochen, Hopfenzugabe und Alkoholgehalt nicht keimbelastetes Getränk, einen wichtigen Stellenwert als Nahrungsmittel: flüssiges Brot eben.

AdUnit urban-intext2

In Männerklöstern waren es die Bewohner, die selbst Bier herstellten. Da die Klöster meistens auch über eigene Getreidefelder verfügten, brauten sie mehr Bier, als sie selbst tranken. Der Handel mit dem wichtigen Gut entstand, mit ihm kamen größere und schwerere Fässer und Bottiche, Gerätschaften und vieles mehr. Ein Beruf entwickelte sich aus der hauswirtschaftlichen Getränkeherstellung – und die Frauen waren raus für lange, lange Zeit.

Beispiele davon, was Frauen heute brauen, kommen anlässlich der digitalen Bierprobe in Schwetzingen auf den Welde-Brauhaus-Tisch. Dass Craftbier auch ohne klischeehaften Hipster-Brauer mit Holzfällerhemd und Vollbart geht, zeigt das Black Forest Amber Ale mit dem idyllisch-passenden Namen „Kuckucksrot“ von Emma – Biere ohne Bart. Dahinter verbirgt sich Almut Emma Zinn, die seit 2015 in Freiburg ihre Biere braut.

AdUnit urban-intext3

Katharina Kurz von BRLO aus Berlin ist keine Braumeisterin, aber Brauereigründerin. Gemeinsam mit ihren Braumeistern ist sie Kopf der 2016 gegründeten Brauerei. Bei ihrem West Coast India Pale Ale namens „You’re on Mute“, was frei übersetzt so viel heißt wie „Dein Mikro ist aus“, ist der Name Programm.

AdUnit urban-intext4

Ebenfalls in Berlin ist Braumeisterin Ulrike Genz aktiv. Sie will seit 2012 mit ihrer Brauerei Schneeeule den Berlinern wieder eine echte Berliner Weiße kredenzen. „Marlene“, die nach der Ikone Marlene Dietrich genannt wurde, ist so ein echtes fruchtig-prickelndes Sauerbier.

Elisa Raus ist die PR-Frau bei der Braumanufaktur Störtebeker im hohen Norden. Sie ist die erste Biersommelier-Weltmeisterin, 2019 setzte sie sich im Wettbewerb in Rimini, Italien, gegen 79 Konkurrenten aus aller Welt durch. Aus Stralsund kommt ein naturbelassenes helles Atlantik Ale.

Braumeisterin Doreen Gaumann hat die Freie Brau Union Bremen nach einem fast 50 Jahre dauernden Dornröschen-, Pardon, Stadtmusikantenschlaf wieder zum Leben erweckt. Aus ihrem Sudhaus kommt ein Kräusen, ein naturtrübes, hellgelbes Bier mit feinen Hefenoten.

Von der Welde-Braumanufaktur aus Plankstadt ist die Badisch Gose dabei, ein spritzig-frisches Sauerbier. Frauen und Welde? Nur ein Beispiel: Die Braumanufaktur gäb es heute nicht mehr, hätten Barbara und Elisabeth Welde, spätere Hirsch, nicht Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts immer wieder die Ärmel hochgekrempelt, als Ehemann, Vater und Sohn starben.



Info: Passende Pakete für die Bierprobe können bis Montag, 8.März, auf www.digitalebierprobe.de für 30 Euro bestellt werden.

Passende Pakete für die Bierprobe können bis Montag, 8.März, auf www.digitalebierprobe.de für 30 Euro bestellt werden. Mitmachen und gewinnen: Für die digitale Verkostung verlost diese Zeitung zwei Bierpakete. Schreiben Sie bis Mittwoch, 10. März, 13 Uhr, eine E-Mail an sz-gewinnspiel@schwetzinger-zeitung.de, Betreff: Bierprobe und das Datum der jeweiligen Verkostung. Name, Adresse und Telefonnummer bitte hinzufügen.