  So eine Sauerei – mitten auf dem Schwetzinger Schlossplatz

Dass Ortshistorie nicht alleine interessant, sondern auch lustig und erheiternd sein kann, stellt dieser Beitrag unter Beweis. Aufgenommen wurde das fotografische Schmankerl in den 1920/1930er Jahren und es zeigt genau den Bereich des Schlossplatzes, an dem heute der Kurfürst bei seinem „Schweineritt in Unterwäsche“ auf dem Denkmal thront.

Auch früher wurde sprichwörtlich immer mal wieder eine „Wutz“ durchs Dorf getrieben und hier sogar eine ganze Schweineherde. Und ein „Glücksschwein“ wie es man es in Verbindung mit der kurfürstlichen Statue von Künstler Peter Lenk heute schreibt, war ganz bestimmt auch darunter. Obwohl: Es handelte sich hier ausnahmslos um sogenanntes Schlachtvieh.

Dies vor dem Hintergrund, dass sich am und um den Schlossplatz Metzgereien und Gasthäuser befanden, in denen noch selbst geschlachtet wurde. So der Gasthof „Ritter“ (heute „Brauhaus zum Ritter“), die Metzgerei und Gaststätte „Goldener Löwe“ (Schlossstraße), die Metzgerei Ziegler in der Dreikönigstraße (Tourist-Info) und direkt daneben das Gasthaus „Römischer Kaiser“. Da liegt die Wahrscheinlichkeit nah, dass die Wirte und Metzger ihre Wutzen zu Fuß von den in weiß gekleideten Schweinehirten „frei Haus“ übern Schlossplatz geliefert bekamen. Mit Sicherheit auch ohne Tempolimit. Wie sich doch die Zeiten ändern. rie/Bild: Archiv Rieger