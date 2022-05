„So fängt der Himmel an“ ist der Titel des ökumenischen Gottesdienstes zu Christi Himmelfahrt. Er wird am Donnerstag, 26. Mai, um 11 Uhr im Garten des Melanchthon-Hauses gefeiert.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Pfarrer Steffen Groß und Gemeindereferentin Isabell Hawranke gestalten den Gottesdienst gemeinsam und fragen, was das eigentlich ist, der Himmel – und wo er ist. Musikalische Unterstützung erhalten sie dabei von Bernd Kappenstein an der Trompete und Kantor Detlev Helmer am Klavier. Die Gottesdienstbesucher werden gebeten, sich eine Picknickdecke mitzubringen. Sollte es regnen, wird der Gottesdienst in der katholischen Kirche St. Maria (Uhlandstraße) gefeiert. zg

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2