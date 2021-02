Mitglieder des Schwetzinger CDU-Stadtverbandes sowie der Gemeinderatsfraktion informierten sich an Schwetzinger Grundschulen zur aktuellen Situation und zur Zusammenarbeit mit dem Schulträger, der Stadtverwaltung. „Festzustellen ist, dass alle Grundschulen mit eigenen individuellen Lösungen, die auf der Kreativität und dem Engagement der jeweiligen Kollegien basieren, durchweg erfolgreich bislang durch die Schulschließungsphase gekommen sind“, wird Stadtrat Markus Bürger in einer entsprechenden Pressemitteilung der CDU zitiert.

Mit Video-Konfernztools können Schüler im virtuellen Klassenzimmer regelmäßig ihre Mitschüler sowie Lehrkräfte sehen, Inhalte besprechen und gefördert werden. So nutzen die Nordstadt- und die Südstadt-Grundschule „Jitsi“ der Dietmar-Hopp-Stiftung und die Zeyher- und Hirschacker-Grundschule die Konferenzsoftware „MS Teams“. Selbstgedrehte Erklärvideos der Lehrer wie an der Nordstadt-Schule oder Onlineplattformen speziell für die Schule wie „Sofatutor“ sind eine gelungene Unterstützung. Wochenarbeitspläne und Materialien werden an Postkisten abgeholt.

Kinder mit Tablets versorgt

Eine besondere Umsetzung hatte die Südstadt-Schule bereits im ersten Lockdown etabliert: Briefkästen, die klassenweise für Abgaben und Abholung am Zaun der Schule montiert und nur mit Schlüsselcode zugänglich sind. Die Hirschacker-Grundschule drückte ihre Dankbarkeit den Eltern gegenüber in Form einer Tulpe und eines Anschreibens aus. Den Kindern wurde ein Naschpäckchen, das „Homeschooling-Security-Pack“ ausgegeben.

Digitale Endgeräte standen nicht immer ausreichend zur Verfügung. So wurden zum Beispiel jeweils 20 schuleigene Tablets der Südstadt-Schule an Familien geliehen, damit die Kinder am Onlineunterricht teilnehmen konnten. Weitere kamen leihweise über das Medienzentrum (MZ), so dass notbetreute Schüler versorgt waren. An der Nordstadt-Schule verblieben die Tablets des MZ in der Notbetreuung. Insgesamt 150 Tablets schaffte die Stadt innerhalb des Digitalpaktes an, diese befinden sich zurzeit zur Einrichtung am MZ. Erste Geräte wurden ausgeliefert. Der CDU-Stadtverband wiederholt in diesem Zusammenhang seine Forderung nach Schuladministratoren. „Somit werden Lehrkräfte, die diese Arbeiten ,on top‘ erledigen, entlastet. Ein gelungenes Beispiel stellt hier der IT-Koordinator für Schulen in Hockenheim dar“, sagt Stadträtin Susanne Bertrand-Baumann.

Eltern bündeln Ressourcen

Überall in der Stadt bündelten Eltern nach Möglichkeiten Ressourcen: Großeltern wurden aktiviert oder es bildeten sich Schülerpaare aus der Nachbarschaft, die gemeinsam lernten und sich im Ort abwechselten. Das war nicht nur eine Motivation für die Schüler, sondern auch für die Eltern entlastend.

Natürlich läuft nicht alles reibungsfrei und zur vollen Zufriedenheit der Lehrkräfte, Schulleitungen und Eltern, schreibt die CDU in ihrer Mitteilung. Ohne die Unterstützung der Eltern – insbesondere im Grunschulalter – ist Fernbeschulung nicht durchzuführen. Leider schlägt in diesem Zusammenhang das soziale Gefüge in der Spargelstadt zu Ungunsten mancher Schüler durch. Wenn ein Kind dann gar nicht zu erreichen ist, seien den Schulleitungen und den Lehrkräften die Hände gebunden.

„Umso erfreulicher sehen wir von den Schwetzinger Christdemokraten es, dass nach der Faschingswoche die Grundschulen wieder im Wechselunterricht öffnen“, bekräftigt die Öffentlichkeitsbeauftragte des CDU-Stadtverbandes, Luisa Rudnik. Seitens der Landesregierung und insbesondere des christdemokratisch geführten Kultusministeriums erhofft man sich dann schlüssige und umsetzbare Konzepte. „Mit dem Wissen, dass Wechselunterricht für alle Beteiligte große organisatorische Herausforderungen bedeutet, setzen wir uns für eine möglichst kurze Phase dieser Lösung ein“, so Rudnik weiter.

Abschließend befand die Stadtverbands- und Fraktionsvorsitzende Sarina Kolb: „Trotz aller Schwierigkeiten möchten wir als Christdemokraten Danke sagen – an alle Eltern, alle Großeltern und an die kreativen und engagierten Lehrer sowie Schulleitungen.“ zg