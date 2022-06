So geht Entspannung in Niederbayern

Vilsbiburg. Die Deutschen sind unzufrieden mit ihrem Leben. Bei 82 Prozent stimmt einer Studie zufolge die Work-Life-Balance nicht. Ein Grund hierfür: Sie schalten nicht ab. Sie sind ständig erreichbar für den Chef, für die Kollegen und für Kunden. Das Handy bleibt im Urlaub angeschaltet und selbst am Hotelpool werden Geschäfts-E-Mails bearbeitet. Klar: Die Digitalisierung fordert das auch irgendwie heraus. Aber wirklich ständig? Dass dieses „Nichtabschaltenkönnen“ Körper und Geist nicht guttut, beweisen mittlerweile zig Studien. Ein gesellschaftlicher Wandel, ein Umdenken muss hier mit der Digitalisierung und letztlich dem eigenen Urlaubsverhalten einhergehen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das kann Stefan Seibold unterschreiben. Der junge Unternehmer (Jahrgang 1991) aus Niederbayern setzt hier nicht nur selber touristische Maßstäbe mit dem Familienbetrieb Vils-Residenz im beschaulichen Vilsbiburg, sondern hat darüber sogar ein Lied geschrieben. Dieses hat er mit dem Vils-Residenz-Ensemble, mit Marcus und Irene Theinert sowie einem Kinderchor aufgenommen.

Wer die Ruhe und Schönheit der Natur sucht, findet sie hier in Vilbisburg, in unmittelbarer Nähe der Vils-Residenz. © Barchet

„Hier wird Stress durch Glück ersetzt“ und „barfuß durch die grünen Wiesen“ heißt es in dem „Vilstal-Song“, der von der Vils-Residenz und dem Bayern-Park mit Unterstützung des Niederbayern Forums veröffentlicht wurde. Zurück zur Individualität, zurück zur Natur, das ist sein Credo. Er sei kein Fan von Massentourismus, sagte der kreative Hotelmann einmal in einem Interview. Außerdem müsse das Einheimische belassen und der Tourismus in die Natur integriert werden, und zwar so, dass die Region insgesamt aufgewertet wird. Das passt zum Gesamtkonzept seiner Vils-Residenz.

Stimmiges Konzept

Die Vils-Residenz ist nicht nur ein Fünf-Sterne-Hideaway, um sich eine schöne Auszeit zu nehmen. Dieses Urlaubszuhause hat zudem viel zu erzählen. Spannend und ideenreich wird hier die Geschichte des Vilstals im bayerischen Golf- und Thermenland inszeniert. In den liebevoll gestalteten, gemütlichen Themen-Chalets für bis zu vier Perso-nen kann man sich einkuscheln und die Verbindung königlich bayerischer Lebensart, regionaler Geschichten und Architektur erleben. Wobei gesagt sei, dass es sich hierbei um Chalet-Appartements handelt und nicht um einzelne Hütten, wie der Name vermuten lässt.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Stilvolles Highlight im wahrsten Sinne des Wortes in der Vils-Residenz: beleuchtete Wasserhähne im Bad. © Vils Residenz

Seibold habe die hüttenähnliche Form der Außenfassade der Vils-Residenz sowie die Einrichtung der Appartements im alpinen Stil mit einem gesunden Maß an Holz sowie Naturmaterialien für die Namensgebung genutzt. Alles sei durchdacht in dem Wohlfühlambiente – vom Licht über die Möbel bis hin zum Geruch des Holzes. Das lässt sich nur nachvollziehen, wer selbst an diesem herrlichen Ort verweilt, der (noch) als Geheimtipp gilt – absolut empfehlenswert!

Idyllisch und doch zentral

Nur 70 Kilometer von München entfernt macht sich rund um die Vils-Residenz nämlich eine traumhafte Ruhe breit. Viel Natur lädt ein, sich zu bewegen, durchzuatmen und loszulassen. Die waldreiche und hügelige Landschaft ist wie gemacht, um ausgiebig zu entspannen. Die Lage der Vils-Residenz inmitten der Natur ist idyllisch und zugleich zentral. Schnell erreichen Gäste viele Freizeitattraktionen – den Bayern-Park, den Bayerischen Wald, die Therme Erding, Städte wie Vilsbiburg und Landshut, den Vilstalsee und vieles mehr. Museen, Burgen und Schlösser wollen entdeckt werden. Sommer wie Winter schöpfen hier sportlich Aktive aus dem Vollen.

Die Vils-Residenz bei Nacht. Die Außenfassade hat die Form eines Chalets. Die Appartements bieten Individualität und Privatsphäre nach höchsten Ansprüchen. © Vils-Residenz

In Vilsbiburg finden Städteliebhaber Abwechslung. Die Kommune an der großen Vils lädt zum Bummeln ein. Kulturveranstaltungen, bunte Märkte und zahlreiche Geschäfte versüßen die Freizeit.

Geschichtsliebhaber kommen aber nicht nur außerhalb der Vils-Residenz auf ihre Kosten. Innerhalb ihres doch noch sehr jungen Gemäuers trifft Moderne auf Historie: Da wäre zum Beispiel das Chalet von Herzog Georg und Prinzessin Hedwig. Im Jahr 1475 gaben sich Herzog Georg der Reiche und Prinzessin Hedwig von Polen, die Tochter des polnischen Königs Kasimir IV. und dessen Frau Elisabeth von Habsburg, das Ja-Wort und feierten standesgemäß ihre Hochzeit in der Herzogstadt Landshut. Die Hochzeit zwischen Georg und Hedwig war politisch von großer Bedeutung, denn in der Verbindung der beiden Geschlechter sah man ein starkes Bündnis gegen die Macht der Osmanen. Heute wird das historische Fest alle vier Jahre in Landshut aufgeführt – Europas größtes mittelalterliches Spektakel.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Details für die Perfektion

Ein weiteres Chalet ist das des Grafen Maximilian von Montgelas (1759 – 1838). Beeinflusst von Aufklärung und Französischer Revolution und als erklärter bayerischer Patriot, konzipierte er zwischen 1777 und 1799 Pläne für eine weitreichende Modernisierung der Verwaltung und Politik Bayerns, die er als Minister umsetzte. Bereits im Mobiliar des Minister-Chalets spiegelt sich der Reformergeist wider. Aufwändige Wandmalereien, Gravuren und Atmosphären, die durch tolle Künstler geschaffen wurden, perfektionieren das unvergleichliche Flair der History-Chalets.

Zum Hotel und zur Region Kontakt: Vils-Residenz, Haubenberg 42, D-84137 Vilsbiburg , Telefon 08741/51 50 960, kontakt@vils-residenz.de, www.vils-residenz.de.

Vils-Residenz, 42, D-84137 , Telefon 08741/51 50 960, kontakt@vils-residenz.de, www.vils-residenz.de. Special Vils-Residenz Erlebnisurlaub mit Therme Erding : Zwei Nächte in der Vils-Residenz, Welcome Drink, Eintritt in das Erlebnisbad der Therme Erding für einen Tag – Preis pro Person ab 185 Euro.

Zwei Nächte in der Vils-Residenz, Welcome Drink, Eintritt in das Erlebnisbad der für einen Tag – Preis pro Person ab 185 Euro. Region für Radfahrer: Radfahrer lieben das Bayerische Golf- und Thermenland. Sportlich aktiv oder gern auch mit den E-Bikes wird hier landauf, landab geradelt. In der Vils-Residenz stehen hochwertige E-Bikes zum Ausleihen bereit. Direkt von der Haustür geht es in ein riesengroßes Radwegenetz entlang von Donau , Isar und Inn, von Großer und Kleiner Laber, Vils und Rott. Erlebnistouren, Fami-lientouren, Genussradeln – hier lassen sich Groß und Klein von dem Outdoor-Erlebnis auf zwei Rädern verführen. Die herrliche Natur genießen, in einem bayerischen Biergarten einkehren, die Frühlingsluft in der Nase – die Fahrräder können wieder gesattelt werden. Weitere Infos zur Region auch unter www.bayerisches-thermenland.de.

Radfahrer lieben das Bayerische Golf- und Thermenland. Sportlich aktiv oder gern auch mit den E-Bikes wird hier landauf, landab geradelt. In der Vils-Residenz stehen hochwertige E-Bikes zum Ausleihen bereit. Direkt von der Haustür geht es in ein riesengroßes Radwegenetz entlang von , und Inn, von Großer und Kleiner Laber, und Rott. Erlebnistouren, Fami-lientouren, Genussradeln – hier lassen sich Groß und Klein von dem Outdoor-Erlebnis auf zwei Rädern verführen. Die herrliche Natur genießen, in einem bayerischen Biergarten einkehren, die Frühlingsluft in der Nase – die können wieder gesattelt werden. Weitere Infos zur Region auch unter www.bayerisches-thermenland.de. Audio-Tipp: Wie man sich in einer neuen Unterkunftsform, einer Chalet-Residenz, in Niederbayern regenerieren kann, das alles stellt zum Beispiel Audiotraveller Henry Barchet in einer Podcast-Episode vor. Der Podcast Audiotravels ist auf allen gängigen Podcast-Portalen abrufbar.

Stefan Seibold geht sogar noch einen Schritt weiter: Er arbeitet an der Umsetzung von Virtual Reality (VR) in der Vils-Residenz. Dabei können die Gäste per VR-Brille historische Größen treffen. Er glaubt an ein Konzept, bei dem es wichtig ist, den Urlaubsaufenthalt schon zu Hause erleben und etwa die Unterkunft komplett virtuell begehen zu können. Alternative Wohnformen, da ist sich Seibold sicher, seien hier ein Zukunftsmodell, für das die Menschen bereit sind, etwas zu zahlen. Und diesen Weg beschreitet auch die Vils-Residenz, ohne dabei die Wurzeln zu vergessen.

Entspannen im Holz-Whirlpool

Zurück im „historischen“ Gewölbe der Vils-Residenz: Dies ist ein Ort beeindruckender Weinproben und romantischer Candlelight-Dinner. Übrigens: Was die kulinarische Verpflegung betrifft, bleiben Genießer in der Unterkunft flexibel. Wer möchte, kocht in der top ausgestatteten Küche im Jagdzimmer. Aber eines ist klar: Die umliegenden Gaststätten verwöhnen Feinschmecker und Freunde echter bayerischer Küche nach Strich und Faden – und wer sich die Biergärten im Sommer entgehen lässt, der hat etwas verpasst.

Mehr zum Thema Tipp für Tirol Im Seemount schwimmen Gästen dem Himmel entgegen Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Winterausklang nach Niederbayern In diesen Chalets ist man unter Grafen Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Basketball Schlappe mit nur drei Gesunden Mehr erfahren

Wenn die Sonne abends versinkt, dann machen es sich Gäste der Vils-Residenz im Private Spa so richtig fein. Die Burg-Sauna unter anderem mit Warmluftbad, Kräuterbad und Softdampfbad bietet ebenso pure Entspannung wie die Liegen am offenen Feuer des Panoramaofens. Im Holz Tub umsprudelt angenehm warmes Wasser den Körper. Spätestes hier stellen sich Zufriedenheit und Entspannung ein.