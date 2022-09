So hat sich die Stadt entwickelt

Für starke Quartiere, ein attraktives Lebensumfeld und ein gutes Miteinander in der Nachbarschaft – die Städtebauförderung ist eines der wichtigsten Instrumente der Stadtentwicklung, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt.

Beim Tag der Städtebauförderung in Schwetzingen am Mittwoch, 28. September, im Palais Hirsch werden die Erfolge der Stadtsanierung und -entwicklung der vergangenen Jahre ins Licht gerückt. Nach der Begrüßung durch Oberbürgermeister Dr. René Pöltl wird der scheidende Stadtbaumeister Mathias Welle einen Vortrag zum Thema „22 Jahre Stadtsanierung und Stadtentwicklung in Schwetzingen“ halten und zahlreiche Vorher-nachher-Beispiele anhand von Visualisierungen vorstellen. Wichtige städtebauliche Projekte werden auf zirka 50 großformatigen Plakaten ausgestellt.

Im Anschluss sind Interessierte zu einem kleinen geführten Spaziergang durch die Innenstadt eingeladen. Hier stehen die vielfältigen Chancen einer Stadtsanierung in den kommenden Jahren im Fokus. Das Programm ist von 14 bis 18 Uhr vorgesehen. Der Eintritt ist frei. Im Anschluss an den Tag der Städtebauförderung gibt es vom 29. September bis zum 6. Oktober täglich von 10 bis 18 Uhr eine Ausstellung im Palais Hirsch unter dem Titel: „22 Jahre Stadtsanierung & Stadtentwicklung – Projekte, Realisierungen und Ausblick in die Zukunft in Schwetzingen. zg