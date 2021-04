So ist die Corona-Situation . . . in Neustadt an der Weinstraße

Neustadt/Region. Neustadt an der Weinstraße ist normalerweise nicht nur ein beliebtes Ziel bei Touristen, sondern auch Wochenendausflügler fahren gern in die Perle im Nachbarland Rhein-Land-Pfalz, um etwa zu wandern. Wie sieht es derzeit dort in Sachen Corona aus – was geht und was nicht?

Mit Stand 28. April beträgt die Inzidenz in Neustadt an der Weinstraße 82,6 und liegt damit unter 100 pro 100 000 Einwohner. Das bedeutet, dass unter anderem die Außengastronomie geöffnet haben darf. Aktuelle Neuigkeiten zum Ampelstand und den Entwicklungen in dieser Gemeinde gibt es hier.

Zahlen steigen minimal Im Verbreitungsgebiet dieser Zeitung gibt es Stand 28. April 331 Menschen, die aktuell mit dem Coronavirus infiziert sind. Die Stadt Hockenheim hat mit 88 Fällen den Höchstwert, darauf folgen Brühl (45) und Neulußheim (32). Plankstadt ist mit 15 aktiven Fällen weiterhin das Schlusslicht. In Schwetzingen tauchen aktuell 25 Covid-Fälle in der Statistik auf. In der Schwetzinger GRN-Klinik sind Stand 28. April sechs Infizierte auf der Isolierstation. Hinzu kommen zwei Verdachtsfälle und eine Kontaktperson ersten Grades. Auf der Intensivstation befinden sich drei positiv getestete Personen, eine muss beatmet werden. Insgesamt gibt es seit dem Ausbruch der Pandemie im Rhein-Neckar-Kreis 20 229 Fälle. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 144,6. Sie ist im Vergleich zum Vortag minimal gestiegen (153,9). 122 Menschen haben sich neu infiziert, das sind 52 Menschen mehr als am Tag zuvor. Aktuell sind 1215 aktive Fälle bekannt. 18 635 Personen sind wieder genesen und 382 seit Beginn der Pandemie verstorben. kaba Info: Alle Zahlen für die Gemeinden in unserem Einzugsgebiet gibt es auch als interaktive Grafik unter www.schwetzinger-zeitung.de

Das geht: Nutzung der Außengastronomie. Auf der Internetseite von Neustadt an der Weinstraße sind Cafés, Lokale und Restaurants vermerkt, die unter konkreten Bedingungen Gäste auf ihren Terrassen bedienen.

Voraussetzungen für einen Besuch im Restaurant oder Café: Steuerung des Zutritts über eine Vorausbuchung sowie Vorlage eines gültigen negativen Schnelltests, der nicht älter als 24 Stunden sein darf. Dieser Test sollte bestenfalls in einem Testzentrum (in Schwetzingen unter anderem in der Wollfabrik und beim dm-Markt an der Hockenheimer Landstraße) gemacht werden.

Es gibt auch Lokale (zum Beispiel Golfclub Pfalz, Restaurant Grünwedels), die vor Ort einen Test anbieten, allerdings kann da auch schon mal das Schild vor der Tür stehen: „Derzeit sind keine Corona-Testmöglichkeiten vorhanden.“

Für den Vor-Ort-Test begeben sich die Gäste in einen separaten Wartebereich und absolvieren den Schnelltest unter Aufsicht. Dafür müssen sie eine Wartezeit von 15 bis 20 Minuten mit einkalkulieren. Empfehlung: Besser vorher in ein besagtes Testzentrum zum kostenlosen Bürgerschnelltest.

In der Regel entfällt für vollständig Geimpfte zwei Wochen nach der Zweitimpfung die Testpflicht – besser bei der Terminreservierung nachfragen!

Außerdem dürfen maximal fünf Personen aus höchstens zwei Hausständen an einem Tisch sitzen.

Die Bewirtung erfolgt ausschließlich am Tisch mit festem Sitzplatz. Das Bewirtungspersonal trägt medizinische Masken oder Masken der Standards KN95/N95 oder FFP2).

Es erfolgt eine Kontakterfassung vor Ort. In den meisten Fällen wird hierzu die „Luca-App“ genutzt. Diese kann kostenfrei auf Smartphones geladen werden.

Beim Betreten der Lokalität sowie beim Bewegen in selbiger (Toilettengang) besteht Maskenpflicht für die Gäste (medizinische Gesichtsmaske oder eine Maske der Standards KN95/N95 oder FFP2). Gäste dürfen die Masken nur unmittelbar am Platz abnehmen.

Das geht nicht: Der Einzelhandel hat bis auf Ausnahmen (Lebensmittel, Buchhandel, Garten- und Baumärkte) geschlossen und bietet Terminshopping an. Aufgrund der Pandemie ist die Beherbergung zu touristischen Zwecken in Neustadt an der Weinstraße wie in ganz Deutschland untersagt.

Zusätzlich besteht eine Maskenpflicht in der Innenstadt von Neustadt von 10 bis 18 Uhr.