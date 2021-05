Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Pandemie - Es gibt weitere Lockerungen im Rhein-Neckar-Kreis / Häufige Änderungen verwirren Einzelhandelskunden / Freude über Schritt Richtung Normalität So kommen die Corona-Lockerungen bei dem Menschen in Schwetzingen an

Mit Frühlings- und Sommermode kann man bei „Lieblings“ nun ohne vorherige Terminvereinbarung eindecken. Inhaberin Aline Grotelüschen freut sich, jetzt wieder sechs Kunden gleichzeitig in ihrem Geschäft begrüßen zu dürfen. © Kaltschmidt