So läuft das Abitur an Schwetzinger Gymnasien

Schwetzingen. Am Hebel-Gymnasium gehen 60 Schüler an den Start fürs Abitur, an der Carl-Theodor-Schule sind es 135 - insgesamt also 195 junge Erwachsene. Und natürlich ist es zu früh für eine Bilanz. Aber es fällt schon auf, dass Uta Winter, verantwortlich für das Wirtschaftsgymnasium an der Carl-Theodor-Schule, genau wie der stellvertretende Schulleiter am Hebel-Gymnasium, Gundolf March, sich nicht wirklich Sorgen um den Abiturjahrgang im Jahr zwei der Corona-Pandemie machen. „Die kriegen das schon hin“, so March.

Winter ergänzte, dass man das Abitur unter Corona-Bedingungen ja schon einmal erfolgreich über die Bühne bekommen habe. Und dem stehe auch dieses Jahr nicht wirklich etwas entgegen. Dabei sei natürlich unbestritten, dass das Ideal anders aussehe. Gerade unter der Prämisse, dass Schule mehr als nur eine nüchterne Instanz der Wissensvermittlung sei, würde klar, dass die Bedingungen für die Schüler mindestens suboptimal seien.

Ein Aspekt, der der Schülerin Medina Bogumil besonders wichtig ist. Auch sie zeigte sich im Gespräch mit unserer Zeitung hinsichtlich des Abiturs zuversichtlich. „Das mit dem Abitur kriegen wir schon hin.“ Auch weil die Lehrer weit mehr als nur das Notwendige getan hätten. „Die waren super.“ Eine Einschätzung, die Schüler an beiden Schulen äußerten. Aber, so Bogumil, das bedeute nicht, dass alles gut sei. Vielleicht hört es sich im ersten Augenblick nach Petitesse an. Abi-Sturm, Abi-Ball, ja sogar die feierliche Zeugnisübergabe stünden unter einem dunklen Stern. Da gehe wohl wenig bis gar nichts. Und das, so die 18-Jährige, sei keine Kleinigkeit. Immerhin gehe es da neben dem Spaß auch um ein Ritual, das das Ende der Schulzeit beschreibt.

Weit mehr als die Hälfte der Lebenszeit hätten die Jugendlichen bis dato in der Schule erlebt. Neben dem Elternhaus wohl die prägendste Institution der ersten zwei Lebensjahrzehnte. Diese Epoche einfach so auslaufen zu lassen, sei nicht leicht. Auch weil diese Rituale des Abschieds ja auch den Aufbruch einläuteten. Für frühere Abitur-Jahrgänge stand die Welt offen. Und das meinte Bogumil nicht nur räumlich.

Wenig übrig geblieben

Die Zukunft angehen, Studium, Ausbildung, neue Menschen und ja, auch neue Welten kennenlernen, war bis vor kurzem das Versprechen. Davon Versprechen sei gerade nicht wirklich viel übrig geblieben. Natürlich sei die Zukunft weiter offen und die Pandemie werde irgendwann auch der Vergangenheit angehören, doch diese grenzenlose Zuversicht und der Mut auf die Welt im realen wie symbolischen Sinne habe ein paar empfindliche Schläge abbekommen.

Damit das Abitur selbst keine Schläge abbekommt, wurde an den Schulen wieder Einiges auf die Beine gestellt, um einen sicheren Ablauf der Prüfungen, die sich vom 4. bis zum 20. Mai hinziehen werden, garantieren zu können. Zuvorderst sind Winter wie March froh, dass sich die Idee, die Abitur-Note einfach aus dem Querschnitt der Leistungen der beiden vergangenen Jahre zu bilden und dafür die Prüfungen ausfallen zu lassen, nicht durchgesetzt hat. Das hätte auf den diesjährigen Abiturjahrgang, so March, „einen unübersehbaren Schatten“ geworfen und wahrscheinlich auch die Zukunft beeinträchtigt.

Winter wie March sind sich sicher, dass die Schulen eine sichere Abitur-Prüfung auch in Pandemie-Zeiten gewährleisten können. Dazu gehört, dass für die Schüler ab dem kommenden Montag eine zweiwöchige Fernunterricht-Phase beginnt. Und zwar bis zum Start der Abiturprüfungen am 4. Mai. Eine reine Vorsichtsmaßnahme, so March, „damit dem Abitur wirklich nichts in die Quere kommt“.

Darüber hinaus, so Winter, würde man die räumliche Situation entzerren und die Schüler auf mehr Klassenzimmer verteilen. Dazu kämen die üblichen Hygienevorschriften wie Maske, Hände desinfizieren Abstand halten und lüften. „Wir haben im vergangenen Jahr gute Erfahrungen gemacht und ich bin sicher, dass das auch dieses Jahr so sein wird“, sagt Winter.

Beschwerlicher als sonst

Auch Bogumil macht sich da nicht wirklich Sorgen. Nicht unerwähnt lassen wollte sie jedoch, dass der Schulalltag und damit auch der Weg zum Abitur schon beschwerlicher als sonst gewesen seien. Der Online-Unterricht habe funktioniert, aber er sei im Vergleich zum Präsenz-Unterricht trotzdem defizitär. Im persönlichen Kontakt und in der Gruppe gelinge Lernen besser. Am Ende sei der Mensch doch fürs Analoge gemacht. Die Bildschirmarbeit empfand sie jedenfalls als sehr anstrengend. Deutliches Anzeichen dafür waren in ihren Augen die Kopfschmerzen, die nicht wenige immer häufiger bekamen. Auch die Wissenschaft wisse, dass Bildschirmarbeit für die Augen anstrengend sei und Kopfschmerzen eine klassische Reaktion auf diese Anstrengung.

Klar weiß Bogumil, dass es keine wirkliche Alternative gegeben habe. „Das Virus ist da.“ Aber sie hofft inständig, dass diese Erfahrungen zukünftigen Abiturjahrgängen erspart bleiben und „wieder mehr Präsenz geht“. Eine Hoffnung, die auch Winter und March teilten. Die Digitalisierung sei eine große Bereicherung für den Schulalltag, aber sie sei nicht der Schulalltag.

