So sehen die Pläne der Kurpfälzer Bühne aus

Schwetzingen. Das Publikum amüsierte sich köstlich. Es gab begeisterten Applaus und auch die Autorin fand die turbulente Geschichte hervorragend umgesetzt. „Die Frauenflüsterer“ hieß die Komödie in zwei Akten, die die Kurpfälzer Bühne in mehreren ausverkauften Vorstellungen im November 2019 zur Aufführung brachte. Als dann sonntags im Josefshaus hinter der Kirche St. Pankratius zum letzten Mal der Vorhang fiel, war das auch der letzte Auftritt des Mundartensembles vor der Corona-Zwangspause.

Die vergangenen zwei Jahre war es nichts mit Proben und Aufführungen. Das Theaterherz blutete. Auch weil kein Geld in die Kasse kam. Sämtliche Einnahmen werden schon von Anfang an karitativen Einrichtungen zugeführt, es wird nämlich ausschließlich ehrenamtlich gespielt. Gut 120 000 Euro an Spenden dürften so über die Jahre zusammengekommen sein.

Proben ab Herbst vorgesehen

Vor kurzem trafen sich die Laienschauspieler um Regisseurin Barbara Kießling, um über das weitere Vorgehen zu beraten. Im Mai und Juni nächsten Jahres soll es wieder heißen: „Vorhang auf für die Kurpfälzer Bühne Schwetzingen!“. Den Probenstart plant das Theaterensemble der katholischen Seelsorgeeinheit für Mitte Oktober. Sonst waren die Aufführungen immer im Herbst und die Vorbereitungen liefen vom Frühjahr über den Sommer. Für 2021 war bereits ein Stück ausgesucht. „Schlitz im Kleid“, eine Komödie von Frank Ziegler, sollte es sein. Die Planungen liefen, dann kam der Lockdown, das Stück wurde auf Eis gelegt.

Der Startschuss für die Theatergruppe fiel 2004. „Der 75. Geburtstag“ hieß das erste Stück des Ensembles, das im Mai 2005 im Rittersaal des „Brauhauses zum Ritter“ Premiere hatte. Seit dieser Zeit begeisterte die Truppe jedes Jahr, bis Corona kam, mit witzigen Auftritten. Unvergessen bleiben auch das Stück „Ein Hant und ein Fuß für Eure Königliche Majestät – der letzte Bär inn Swetzinger hart“ zum Spargelsamstag auf der Bühne vor dem Schloss und die 1950er-Jahre-Revue in der Wollfabrik anlässlich der 1250-Jahr-Feier in Schwetzingen. Barbara Kießling wird das neue Stück aussuchen. Das dauert einige Zeit. „Es muss ja auch passen und es soll wieder Spaß machen“, sagt die Spielleiterin.

Wer Lust hat, bei dem Amateurtheater aktiv dabei zu sein, kann sich gerne melden. Proben sind jeden Dienstag ab 20 Uhr, entweder in den Räumlichkeiten von St. Maria in der Oststadt oder im Josefshaus. Derzeit sucht das Ensemble noch eine junge Frau, die eine Rolle übernehmen kann – Informationen erteilt Barbara Kießling, Telefon 06202/9 70 80 42.