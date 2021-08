So tut er seit Jahren etwas für die Umwelt

„Ich stelle in der alltäglichen Arbeit und in vielen Gesprächen fest, dass das eigene Verhalten und die große gesellschaftliche Aufgabe etwas gegen den Klimawandel zu tun, von vielen nicht verstanden wird. Wir alle sind hier gefragt und leider wird uns das immer erst klar, bevor wir fast scheitern. Aber dennoch haben wir es in der Hand und können noch einiges bewegen“, sagte der städtische Klimabeauftragte Patrick Cisowski Ende Mai im Interview mit unserer Redaktion.

Friedrich G. Abel hat das mit Interesse gelesen und sich gleich an uns gewandt. Der 73-Jährige gehört nämlich zu den Menschen, die den Klimawandel ernst nehmen und ihr Verhalten danach ausrichten. Vor vier Jahren haben wir anlässlich der ersten Schwetzinger Klimakonferenz schon einmal über Abel und seine Brauchwasser-Wärmepumpe im Keller seiner Doppelhaushälfte berichtet.

30 000 Liter Brennstoff gespart

Der gebürtige Schwetzinger hat seine erste Wärmepumpe vor mittlerweile 38 Jahren installiert. Das jetzige Gerät betreibt er seit 15 Jahren. Damit produziert er im Sommer Warmwasser zum Nulltarif. Das ist unter anderem sein Beitrag zum Klimaschutz. „Wer sein warmes Wasser mit der Öl-Gas-Heizung erzeugt, verbrennt sein Geld“, rechnet Abel vor: „Ein Elektroboiler benötigt 2000 Watt Strom pro Stunde, ein E-Standspeicher 4000 bis 6000 Watt und wer sein Wasser mit einem 18 kW-Durchlauferhitzer erzeugt, benötigt pro Minute 300 Watt. Für fünf Minuten Duschen braucht er so 1500 Watt Strom. Die Menge von 1500 Watt benötige ich etwa pro Tag für die Warmwasser-Wärmepumpe und habe immer warmes Wasser.“ Dadurch spare er etwa 900 Liter Heizöl pro Jahr in seiner 1948 gebauten Doppelhaushälfte in der Gutenbergstraße, erzählt er im Gespräch mit der Redaktion.

Er habe über die Zeit rund 30 000 Liter Brennstoff eingespart und die Umwelt dadurch weniger belastet. Die Wärmepumpe wandelt Energie aus der Umwelt in Wärme für das Haus um. Warmwasser-Wärmepumpen sind günstig in der Anschaffung und einfach zu installieren, erklärt Abel: „Die Anschaffungskosten liegen bei etwa 2000 bis 2500 Euro.“

Wenn man wie der 75-Jährige das Energiemanagement noch durch eine Photovoltaik-Anlage auf dem Dach ergänzt, ist es noch besser. Der Strom aus den neun Modulen heizt das Wasser auf. „So hat man fast keine Stromkosten mehr und fast kostenlos warmes Wasser. Über den Sommer bleibt die Heizung vier Monate kalt, das heißt, kein Energieverbrauch, keine Emission“.

Eine Photovoltaik-Anlage, wie Abel sie 2011 angeschafft hat, ist heute für rund 5000 Euro zu bekommen. Anfang der 1980er Jahre seien die Energiekosten nach oben geschossen, da habe er sich Gedanken gemacht. Heute schont sein Beitrag zum Klimaschutz den Geldbeutel und die Umwelt.

„Wenn man noch mehr Hausbesitzer erreichen könnte, würde viel für die Umwelt getan werden. Wer mitmacht, spart Geld und verbrennt es nicht“, meint der clevere Energiesparer. Wer ebenso umweltbewusst handeln möchte, kann sich gerne bei ihm Tipps holen: Friedrich G. Abel, E-Mail abel-f@t-online.de. vw