Region. Am 1. März ist meterologisch gesehen Frühlingsanfang. Laut Wetterdienst kommt die erste März-Woche recht abwechslungsreich daher. In Teilen Deutschlands ist mit Windböen und sogar Schneefall zu rechnen. Von frühlingshaften Temperaturen von bis zu 16 Grad bis hin zu winterlichen Grüßen ist also alles dabei.

