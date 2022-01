So wird der alte „Lappen“ ersetzt

Region. Ade alte Fahrerlaubnis! Ab diesem Mittwoch, 19. Januar, müssen alte Führerscheine gegen neue Modelle ausgetauscht werden. So gibt es als Ersatz für die Papierexemplare (die „Lappen“) neue im Scheckformat. Aber generell sind alle Führerscheine betroffen, die vor dem 18. Januar 2013 ausgestellt worden sind.

Die wichtigsten Fragen rund um den Führerscheintausch haben wir dem Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis gestellt und Antworten von Pressesprecherin Silke Hartmann in Rücksprache mit dem Straßenverkehrsamt bekommen. Hier gibt es einen Überblick:

Wo muss ich für meinen Führerscheintausch hin?

Fakten zum Umtausch Hier das Geburtsjahr des Fahrerlaubnisinhabers und folgend der Tag, bis zu dem der Führerschein ausgetauscht sein muss: vor 1953/19. Januar 2033 1953 bis 1958/19. Januar 2022 1959 bis 1964/19. Januar 2023 1965 bis 1970/19. Januar 2024 1971 oder später/19. Januar 2025 Kontakt: Fahrerlaubnisbehörde Wiesloch, Adelsförsterpfad 7, 69168 Wiesloch, Telefon 06221/5 22-43 34, E-Mail fahrerlaubnisse@rhein-neckar-kreis.de (nur mit Terminvereinbarung). kaba

Zuständig sind die unteren Verwaltungsbehörden (Fahrerlaubnisbehörden), in Baden-Württemberg die Stadt- und Landkreise.

Ist eine vorherige Terminvereinbarung notwendig?

Aufgrund der aktuellen Corona-Situation ist eine vorherige Terminvereinbarung erforderlich. Termine können unkompliziert online vereinbart werden. Der Online-Service ist auf der Homepage des Kreises unter www.rhein-neckar-kreis.de/termine zu finden.

Gibt es Alternativen zum persönlichen Erscheinen, zum Beispiel online oder postalisch?

Bei den Kartenführerscheinen wird die Unterschriftsleistung bei der Behörde vom Gesetzgeber als sicherer eingestuft. Deshalb wird ein persönliches Erscheinen beim Führerscheinumtausch verlangt.

Wo finde ich heraus, welche Frist für mich gilt?

Alle wichtigen Informationen sind auf der Homepage des Rhein-Neckar-Kreises unter https://www.rhein-neckar-kreis.de/start/service/umtausch+altfuehrerschein.html zu finden. Weiter haben des Bundesministerium für Digitales und Verkehr sowie das Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg ausführliche Informationen zusammengestellt. Im Januar 2022 läuft zuerst die Umtauschfrist für Personen ab, die zwischen 1953 und 1958 geboren wurden. Dies betrifft ausschließlich den Umtausch von alten Papierführerscheinen. Das gestufte System soll eine Überlastung der Fahrerlaubnisbehörden verhindern. Von daher bittet die Fahrerlaubnisbehörde, erst im Jahr vor Ablauf der jeweiligen Fristen Anträge auf Umtausch zu stellen.

Was muss ich zum Führerscheintausch mitbringen?

Gültigen Personalausweis oder gültigen Reisepass.

Karteikartenabschrift von der Fahrerlaubnisbehörde, die den letzten Führerschein ausgestellt hat, sofern dieser Führerschein nicht vom Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis ausgestellt wurde. Die Karteikartenabschrift kann telefonisch angefordert werden und wird in der Regel direkt an die Fahrerlaubnisbehörde geschickt.

Den alten Führerschein.

Ein aktuelles biometrisches Lichtbild.

Warum ist das Ganze notwendig?

Der Bundesrat hat in seiner Sitzung vom 15. Februar 2019 den Umtausch von Führerscheinen beschlossen. Dieser vorgezogene gestaffelte Umtausch ist zur Umsetzung europäischer Vorgaben notwendig. Nach der sogenannte Dritten EU-Führerscheinrichtlinie sind bis zum 19. Januar 2033 alle vor dem 19. Januar 2013 ausgestellten Führerscheine umzutauschen. Auf diese Weise soll sichergestellt werden, dass alle in der EU noch im Umlauf befindlichen Führerscheine ein einheitliches Muster erhalten, das insbesondere aktuelle Anforderungen an die Fälschungssicherheit erfüllt.

Was passiert, wenn man den Führerschein nicht tauscht?

Wird der alte Führerschein weiter genutzt, riskiert der Inhaber bei Kontrollen ein Verwarngeld.

Gelten die neuen Führerscheine als Fahrerlaubnis über die EU hinaus?

In Bezug auf den Geltungsbereich ergeben sich keine Änderungen. Deutsche Führerscheine werden in den Mitgliedsstaaten der Europäischen Union und des Europäischen Wirtschaftsraumes anerkannt. Für Reisen in andere Staaten ist ein internationaler Führerschein notwendig.

Wie lange gilt der neue Führerschein?

Der neue Führerschein wird auf 15 Jahre befristet. Es handelt sich nur um einen verwaltungstechnischen Umtausch. Die Fahrerlaubnis selbst bleibt unverändert bestehen. Das wird häufig missverstanden.