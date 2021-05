Soforthilfen für Chöre

Region. Die Vereine des Chorverbands Kurpfalz Schwetzingen haben über den Badischen Chorverband (BCV) in zwei Tranchen Ende vergangenen und Anfang dieses Jahres vom Land Baden-Württemberg insgesamt 57 000 Euro an Corona-Soforthilfe erhalten, heißt es in einer Pressemitteilung.

AdUnit urban-intext1

Die diesjährige Auszahlung über insgesamt 28 000 Euro ging vor wenigen Wochen auf den Bankkonten der 26 Vereine ein. Daniela Hertenstein, Verbandsvorsitzende des Chorverbands Kurpfalz Schwetzingen, lobt vor allem die unbürokratische Abwicklung. So mussten die Vereine die Förderung nicht beantragen, sie erhielten diese automatisch aufgrund ihrer Mitgliedschaft im Badischen Chorverband.

Die Höhe der Zuwendungen richtete sich nach der Anzahl der aktiven Vereinsmitglieder. Insgesamt erhielten in 2020 und 2021 die Vereine des BCV Corona-Soforthilfen in Höhe von 2 620 500 Euro. zg