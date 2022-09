Solidarischer Erntedank

Jedes Jahr feiern die Kirchengemeinden traditionell Erntedank mit Oktoberbeginn. Die Kirchen werden mit Erntegaben geschmückt und die Menschen danken Gott für die Gaben der Schöpfung und besonders für alles, was an Nahrung geschenkt wird. Wer dankt, der denkt auch nach – schreibt dazu die katholische Gemeinde von Schwetzingen.

„So möchten wir in diesem Jahr zu einer etwas anderen Form der Erntedankfeier in den Gottesdiensten einladen: Wir bitten Sie, die Erntedankaltäre nicht wie bisher üblich mit Obst und Gemüse zu füllen, sondern mit unverderblichen Lebensmitteln, die wir dann in den Tagen danach an den Tafelladen ,Appel+Ei‘ weitergeben. Die Tafelläden haben einen sehr großen Bedarf an Lebensmitteln für Menschen in Notlagen, so soll unser Dank zum Segen für andere werden“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Dekan Uwe Lüttinger und das Team der Seelsorgeeinheit bitten daher, Lebensmittel direkt zu Gottesdiensten am 1./2. und 8. Oktober mitzubringen und diese auf die vorbereiteten Tücher vor dem Altar zu stellen. „Wir werden auch nur einen sehr kleinen Schmuck an den Erntedankaltären anbringen, sodass Ihre Gabe dann zum Schmuck wird“, heißt es verbunden mit dem Dank, „dass Sie diese Solidaritätsaktion mit ganzem Herzen unterstützen!“ zg