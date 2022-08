Sommerakademie wird 20

Schwetzingen/Worms. Nach einem Testlauf im Jahr 2002 findet seitdem die Internationale Sommerakademie im jährlichen Wechsel in Schwetzingen und in Worms statt. Insgesamt haben in diesem Zeitraum mehr als 300 Musikstudenten aus über 30 Ländern an der Akademie teilgenommen. Kernstück des Projektes ist jeweils der Meisterkurs für Violine bei dem israelischen Geiger Prof. Joshua Epstein, der die Sommerakademie mit Michaela Simane ins Leben gerufen hat.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

So kommen auch diesmal wieder hochbegabte Nachwuchstalente aus der ganzen Welt in die Metropolregion, um ihre Spieltechnik im täglichen Einzelunterricht zu vervollkommnen. Die jungen Künstler sind im Alter zwischen zehn und 25 Jahren und bei Gastfamilien in der Umgebung untergebracht. Die besten Teilnehmer stellen sich am Freitag, 26. August, um 20 Uhr mit einem Gastkonzert auch dem Schwetzinger Publikum vor. Ort ist das Kulturzentrum mit Zugang von den Kleinen Planken her. zg

2 Bilder Meisterschülerin Lisa Saterdag ist auch beim Konzert dabei. © Richner