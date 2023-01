Sommerfreizeit im Odenwald mit dem evangelischen Jugendteam in Schwetzingen

Schwetzingen. „Was machst du in den Sommerferien?“ Das evangelische Jugendteam hat ein Angebot parat: Für Kinder von neun bis 13 Jahren veranstaltet die Evangelische Kirchengemeinde Schwetzingen in den Sommerferien 2023 eine einwöchige Freizeit im Selbstversorgerhaus Petershof. Der ehemalige Bauernhof liegt bei Erbach im Odenwald. Der Kinderurlaub findet statt vom Sonntag, 30. Juli, bis Samstag, 5. August. Der Petershof liegt direkt am Waldrand. Geländespiele, Lagerfeuer, Kreatives und vieles mehr stehen auf dem Programm, das Diakonin Margit Rothe und ihr erfahrenes Freizeitteam vorbereitet.

Interessierte Familien können ihr Kind ab sofort anmelden über www.ekischwetzingen.de. Telefonische Auskunft gibt Diakonin Margit Rothe unter 06202/9 26 31 96. Wer zu einem anderen Zeitpunkt eine Kinder- oder Jugendfreizeit besuchen möchte, wird vielleicht bei der Evangelischen Bezirksjugend fündig. Prospekte, Anmeldungen und weitere Infos gibt es unter Telefon 06224/9 25 70 01 oder www.ebjsk.de/anmeldung. Finanzielle Unterstützung ist auf Anfrage bei allen kirchlichen Freizeiten möglich.