Sommerlagermit Zuschuss

Der Caritasverband für den Rhein-Neckar-Kreis bietet in diesen Sommerferien eine dreiwöchige Ferienerholung für Kinder und Jugendliche in Südtirol (Italien) an. Vom 21. August bis 11. September können Mädchen und Jungen im Alter von acht bis 15 Jahren Urlaub im Jugendferienhaus „Schirmerhof“ in Natz machen. Natz liegt bei Brixen in 890 Metern Höhe auf einem Hochplateau in herrlicher Bergwelt. Der „Schirmerhof“ ist Ausgangspunkt für viele Unternehmungen und Ausflüge. Schwimmen, Wandern und viele Outdoor-Aktivitäten auf dem großen Hausgelände runden das Angebot ab.

Die Ferienerholung wird von gut ausgebildeten und erfahrenen Betreuern begleitet. In einigen Fällen wird sie von den Krankenkassen bezuschusst. Darüber hinaus können Familien unter bestimmten Voraussetzungen weitere Zuschüsse erhalten, etwa vom Jugendamt. Die Beantragung der Zuschüsse übernehmen die Mitarbeitenden des Caritasverbands. Weitere Infos erteilt der Caritasverband Rhein-Neckar-Kreis, Carl-Benz-Straße 5, 68723 Schwetzingen, Telefon 06202/93 14-50, E-Mail: u.strus-bareuther@caritas-rhein-neckar.de, www.caritas-rhein-neckar.de. zg