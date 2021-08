Sommerspaß für Jugendliche

Das Team des Jugendzentrums „Go in“ (Juz) veranstaltet in den Ferien wieder ein Sommer-Special für Jugendliche ab 13 Jahren. Die Aktionen finden in und um das Juz statt.

Neben freien Aktionen ist für einige Termine eine Anmeldung erforderlich. Die Teilnehmerzahlen sind beschränkt, einige Veranstaltungen wie Basteln mit Expoxidharz und Pralinen herstellen sind schon ausgebucht. Infos zu den Anmeldungen gibt es über Instagram (jugendarbeit_schwetzingen.de) und per Telefon unter 06202/1 04 08 oder 06202/8 74 70 oder unter info@jugendarbeit-schwetzingen.de.

Eine Ausnahme stellen die Leolympischen Sommerspiele des Leo- Clubs dar. Diese sind für alle Kinder und Jugendlichen ab zehn Jahren offen und finden am Freitag, 27. August, von 15 bis 20 Uhr auf dem Außengelände des Juz statt. 40 Kinder können teilnehmen. Die Anmeldung ist unter: schwetzingen@leo-clubs.de möglich.

Für folgende Sommer-Special mit Anmeldung gibt es noch freie Plätze: Frisbee-Golf an diesem Mittwoch, 4. August, von 16 bis 19 Uhr, Freundschaftsarmbändchen knüpfen am Mittwoch, 11. August, 16 bis 20 Uhr, Traumfänger basteln am Mittwoch, 18. August, 16 bis 20 Uhr sowie das Cornehole-Turnier am Donnerstag, 19. August, 16 bis 19 Uhr. zg

