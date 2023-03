Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Tolle Kostüme Sommertagszug in Schwetzingen: Viele Vitamine für den Frühling

Endlich wieder ein Sommertagszug in Schwetzingen! Das dachten sich um die 2500 Menschen, die am Samstag in die Stadt und den Schlossgarten Schwetzingen kamen, um dort symbolisch den Winter zu verbannen.