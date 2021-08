Sonderführung im Schlossgarten

Schwetzingen. Am heutigen Sonntag gibt es eine besondere Führung durch den Schwetzinger Schlossgarten: Bei dem Rundgang namens „Monumente der Antike“ um 14.30 Uhr begeben sich die Gäste auf die Spuren der Mythen der Tempel und Skulpturen im Garten. Im Schlossgarten weisen etliche Skulpturen auf die Antike hin. Die meisten der Figuren zeigen Götter und Helden der Römer und Griechen. Wie sind diese Anspielungen zu verstehen? Und wie sah eigentlich ein antiker Garten aus? Die Führung bietet Einblicke in die Epochen der Gartengeschichte und in die Welt der Mythologie.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Führung dauert eineinhalb bis zwei Stunden, ist auf 20 Teilnehmer limitiert und kostet 12 Euro (Erwachsene, ermäßigt 6 Euro, Familien 30 Euro). Eine Anmeldung ist erforderlich unter der Nummer 06221/ 65 88 80.