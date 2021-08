Sonderführung im Schlossgarten für Kinder

Schwetzingen. Bei der Sonderführung „Gartenfüchse in Schwetzingen“ am Mittwoch, 4. August, um 14.30 Uhr begeben sich junge Besucher auf Rätseltour kreuz und quer durch den Schwetzinger Schlossgarten. Dabei können sie schon mal Fabelwesen und antiken Göttern begegnen! Das klingt doch nach einem Superferienspaß, oder?

Hirsche, Schlangen, Löwen und Seeungeheuer: Spielerisch entdecken Mädchen und Jungen den Schlossgarten. Dabei begegnen sie wilden Tieren und Fabelwesen. Es gilt, die Rätsel antiker Göttergeschichten zu entschlüsseln. Nur so findet man den Hinweis auf die nächste Station! Klug und kreativ, geschickt und schnell: So meistern die „Gartenfüchse“ die Aufgaben. Am Ende der Gartenführung am 4. August um 14.30 Uhr winkt allen Teilnehmern eine Urkunde.

Die Führung kostet 7 Euro und jeder muss sich anmelden unter Telefon 06221/65 88 80 oder per E-Mail an. Die Führung ist für Kinder von sieben bis zwölf Jahren geeignet, maximal 20 Personen können teilnehmen. Treffpunkt ist auf der Schlossterrasse.

Nach der Corona-Verordnung der Landesregierung müssen die Kontaktdaten der Teilnehmenden aufgeschrieben werden, auch das Tragen von Mund-Nase-Bedeckung ist verpflichtend. Es gelten weiterhin sämtliche Hygiene- und Abstandsregeln. Eine ausführliche Einweisung der Teilnehmenden erfolgt im Eingangsbereich durch das Führungspersonal.

