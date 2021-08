Sonderführungen: Nachhaltigkeit und mythische Skulpturen

Die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg laden ihre Gäste zu zwei Sonderführungen im Garten der ehemaligen kurfürstlichen Sommerresidenz in Schwetzingen ein: Am Samstag, 28. August, um 16 Uhr erfahren die Besucher zum Thema Nachhaltigkeit bei dem Rundgang „Luxus früher und heute? Des Kurfürsten ökologischer Fußabdruck“ interessante Details über den Lebensstil von Carl Theodor. Bei der Führung „Monumente der Antike“ am Sonntag, 29. August, um 14.30 Uhr begeben sich die Gäste auf die Spuren der Mythen der Tempel und Skulpturen im Garten.

Vieles, was wir heute als nachhaltig bezeichnen und wiederentdecken, war zur Zeit Carl Theodors notwendig, um kurfürstlichen Luxus überhaupt zu ermöglichen. In dieser „nachhaltigen“ Führung am 28. August um 16 Uhr, welche die Gartengeschichte einschließt, erfährt man Historisches und Aktuelles über die Energie der Wasserkraft, ohne die die Wasserspiele und Badevergnügen kaum möglich gewesen wären. Exotische Früchte und Pflanzen – Zeichen und Genuss kurfürstlichen Lebensstils – wären ohne die Kraft der Sonne und die Nutzung der Orangerie kaum verfügbar gewesen. Gekühlte Speisen? Der Eiskeller hat auf natürliche Weise eine Bevorratung ermöglicht.

Im Schlossgarten weisen etliche Skulpturen auf die Antike hin. Die meisten der Figuren zeigen Götter und Helden der Römer und Griechen. Wie sind diese Anspielungen zu verstehen? Und wie sah eigentlich ein antiker Garten aus? Die Führung „Monumente der Antike“ am Sonntag, 29. August, um 14.30 Uhr bietet Einblicke in die Epochen der Gartengeschichte und in die Welt der Mythologie.

Die Führungen dauern jeweils eineinhalb bis zwei Stunden, sind auf 20 Teilnehmer limitiert und kosten 12 Euro (Erwachsene, ermäßigt 6 Euro, Familien 30 Euro). Eine Anmeldung ist erforderlich unter der Nummer 06221/65 88 80. zg

