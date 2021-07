Rhein-Neckar. Kurz vor den Sommerferien beteiligen sich mehrere Städte und Orte in der Region an einer landesweiten Impfaktion des baden-württembergischen Gesundheitsministeriums. Geimpft werden soll im Rahmen der Kampagne #dranbleibenBW beim Einkaufen, im Freibad, in Museen und Freizeitparks, an Hochschulen und Berufsschulen oder vor dem Fußballstadion, wie Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) in Stuttgart mitteilte. "Wir sehen, dass die hochansteckende Delta-Variante des Virus bereits über zwei Drittel der Infektionen ausmacht." Um sich vor einer Ansteckung zu schützen, sei jetzt der ideale Zeitpunkt für eine Impfung. Folgende Sonderimpfaktionen werden in der Region angeboten:

Mannheim

Impfaktion im 1. Obergeschoss des Einkaufszentrums Q6/Q7 : 23. Juli bis 25. Juli, 15.30 Uhr bis 19.30 Uhr, mit Moderna

: 23. Juli bis 25. Juli, 15.30 Uhr bis 19.30 Uhr, mit Moderna Impfaktion im Impfzentrum auf dem Maimarktgelände: 23. Juli bis 24. Juli, 8 Uhr bis 19 Uhr, mit Johnson & Johnson

Heidelberg

Impfen jetzt! an der Petruskirche : 23. Juli, 16.30 Uhr bis 18.30 Uhr, mit Biontech, Johnson & Johnson

: 23. Juli, 16.30 Uhr bis 18.30 Uhr, mit Biontech, Johnson & Johnson Impfen jetzt! im Sportzentrum Süd : 24. Juli, 24. Juli, 9 Uhr bis 16 Uhr, mit Biontech, Johnson & Johnson

: 24. Juli, 24. Juli, 9 Uhr bis 16 Uhr, mit Biontech, Johnson & Johnson Impfen jetzt! bei Wohnland Breitwieser, 24. Juli, 10 Uhr bis 16 Uhr, mit Biontech, Johnson & Johnson

Sandhausen

To-Go-Impfaktion am Walter-Reinhard-Stadion des SV Sandhausen: 25. Juli, 10 Uhr bis 14 Uhr, mit Biontech, Johnson & Johnson

Ladenburg

To-Go-Impfen auf der Festwiese: 30. Juli, 16 Uhr bis 20 Uhr, mit Johnson & Johnson

Malsch

Impfen am Bürgerhaus: 30. Juli, 13 Uhr bis 16 Uhr, mit Johnson & Johnson

Heddesheim

Planschen & Impfen am Badesee Heddesheim: 1. August, 11 Uhr bis 15.30 Uhr, mit Biontech, Johnson & Johnson

Brühl

Planschen & Impfen im Freibad Brühl: 3. August: 11 Uhr bis 15.30 Uhr, mit Biontech, Johnson & Johnson

St. Leon-Rot

To-Go-Impfen im Harres: 4. August, 10 Uhr bis 15.30 Uhr, mit Johnson & Johnson

To-Go-Impfung auf dem Wochenmarkt : 5. August, 14 Uhr bis 18 Uhr, mit Johnson & Johnson

: 5. August, 14 Uhr bis 18 Uhr, mit Johnson & Johnson To-Go Impfung „Open Air“ in der Grillhütte in der Gänsweid: 16. August, 16 Uhr bis 19 Uhr, mit Johnson & Johnson

Bruchsal

Handelslehranstalt Bruchsal (Aula) Stadtgrabenstraße 1 : 22.07.2021, 9:30-13 Uhr, 23.07.2021, 9:30-13 Uhr

Stadtgrabenstraße 1 22.07.2021, 9:30-13 Uhr, 23.07.2021, 9:30-13 Uhr Stadt Bruchsal im Cineplex-Kino, Bahnhofstraße 13: 25.07.2021, 15-19 Uhr

Mosbach

Moderna-Impfungen ohne Termin im Impfzentrum: 24. Juli, 14 Uhr bis 20 Uhr, mit Moderna

Bei den Vor-Ort-Aktionen arbeiten Impfzentren, Kommunen, niedergelassene Ärztinnen und Ärzte sowie Betriebsärztinnen und -ärzte zusammen. Die Aktionswoche gehe bis zum 28. Juli. Entsprechende Angebote gibt es bislang an mehr als 150 Orten, wie Lucha weiter mitteilte. "Auch Impfbusse kommen an vielen Orten direkt zu den Menschen in die Stadtteile." (mit dpa)