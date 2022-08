Sonnenbänke

Vormittags in einem großen Schwetzinger Supermarkt: Auffällig viele Kunden unterschiedlichen Alters trugen eine Maske. Ganz ohne gesetzlichen Zwang – oder wie oft gehetzt wurde – ohne gängelnde Vorschriften. Im Markt herrschte eine entspannte Einkaufsatmos-phäre. Warum nimmt gefühlt bei einigen das Maskentragen wieder zu? Vielleicht sind diese Mitbürger vorausschauender und wollen die Situation „wie schon einmal“ nicht wieder erleben.

Etwa, dass öffentliche Bänke heiß begehrt sind, weil auf dem Schlossplatz oder den angrenzenden Straßen keine Tische und Stühle unter aufgespannten Sonnenschirmen stehen, wie es „damals“ in einem Bericht hieß. Man könne nur davon träumen, im Brauhaus ein kühles Bier zu trinken, im Kaffeehaus oder einem der anderen Lokale gemütlich zu sitzen, heißt es da.

Bestimmt will niemand mehr in so eine Situation kommen. Wir machen unser ganzes Leben lang Tag für Tag mal gute, mal schlechte Erfahrungen. Auch mit den Krisen, die die Gesellschaft treffen, müssen wir letzten Endes individuell umgehen.

Wenn jetzt in Schwetzingen und der ganzen Region wieder große Veranstaltungen stattfinden und viele Feste gefeiert werden, kann man Veranstaltern und Gästen nur viel Freude wünschen. Aber gerade deshalb sollten Standards wie Hygieneregeln immer beachtet werden. Tipps wie bei Twitter & Co., sich einfach der Infektion zu stellen und so für eine „Durchseuchung“ zu sorgen, sind nach Auffassung von Wissenschaftlern zu kurz gesprungen und fördern sorgloses Verhalten.

Doch selbst wenn durch Geimpfte und Genesene viele Verläufe nicht mehr tödlich sind: Es bleibt die Frage, wie weit unsere unter Druck stehende Volkswirtschaft künftig den Ausfall von Mitarbeitern und zusätzliche Krankheitskosten verkraften kann. Die Belastungen werden alle spüren. Wie gut wir künftig leben, bestimmen wir durch unser Handeln mit – da könnte uns Leichtfertigkeit teuer zu stehen kommen.