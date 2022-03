Sonniger Start in die Radsaison: RSV Kurpfalz macht mobil

Die Radsaison ist offiziell eröffnet: Etwa 25 Radsportbegeisterte sind dem Aufruf des RSV Kurpfalz Schwetzingen gefolgt und haben sich bei der Spargelfrau am Schlossplatz in Schwetzingen zur Saisoneröffnungsfahrt getroffen. Bei sonnigem Wetter mit frischem Nordostwind ging es über den Ketscher Rheindamm und die Germersheimer Rheinbrücke in die Pfalz. In Lingenfeld trennte sich die Gruppe. Während der größere Teil durch die Rheinauen nach Speyer radelte, fuhren die anderen noch einen Abstecher über Venningen. Der RSV Kurpfalz Schwetzingen freute sich über den Zuspruch und hofft nun auf eine tolle Radsaison – der Auftakt ist zumindest gelungen. sz/ Bild: Lenhardt

