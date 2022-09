Sonntag ist verkaufsoffen in Schwetzingen – auch bei Höffner

Schwetzingen. Zu einem verkaufsoffenen Sonntag am 18. September lädt Höffner in Schwetzingen ein. Der Clou an diesem Tag: Der Bauernmarkt vor dem Haus. Dort werden traditionelle Waren, lustige Aktionsspiele für Kinder und viele Leckereien angeboten. Auch der Chefkoch des Höffner-Restaurants habe sich ordentlich ins Zeug gelegt, heißt es in einer Pressemitteilung. Während der Höffner-Schaustunde von 12 bis 13 Uhr serviert die „Kochmütze“ eine Bauernroulade mit Apfelrotkohl und Klößen.

Um 13 Uhr starten dann auch Beratung und Verkauf im Möbelhaus. Und für alle, die dann eine kleine Pause brauchen, gibt es von 15 bis 16 Uhr Apfelkuchen mit einem Filterkaffee.

Zudem bietet Höffner im Haus selbst einen Apfelverkauf mit frischen Früchten direkt vom Bauern an.