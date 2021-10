Schwetzingen/Hockenheim. Alles ändert sich – auch die Kirche? Der Schwetzinger Online-Gottesdienst „For your soul“ geht auf Tour – und kommt zum ersten Mal aus Hockenheim: Am Samstag, 30. Oktober, ist um 18 Uhr Premiere auf dem You-tube-Kanal „ekischwetzingen“. Passend zum Reformationstag am Sonntag geht es dabei um „Changes“ – also Veränderungen. Die Musik kommt von der Frank Family: „Me and the heat“-Gründer Mike Frank, seine Frau Christin Kieu und Tochter Sabah spielen ihre eigenen, intensiven Versionen von Hits wie „What about us“ von Pink.

Ausgangspunkt des Gottesdienstes sind eine simple Beobachtung und ein Stapel Fragen: Alles verändert sich. Gefühlt immer schneller. Sollte die Kirche da nicht wenigstens die Alte bleiben, eine Konstante, die Menschen Halt gibt, wenn sich schon drumherum alles verändert?

„Auch die Kirche muss sich verändern. Wird sich verändern. Verändert sich schon immer, immer wieder, immer weiter“, kommentiert der Hockenheimer Pfarrer Johannes Heck, der mit seinem Kollegen Michael Dahlinger die Sendung gestaltet. Doch er weiß auch: „Bevorstehende Veränderungen wecken Ängste vor Verlusten und davor, dass nichts mehr ist, wie es mal war. Wie kann die Kirche sich verändern, ohne alles Bestehende zu zerstören? Oder muss sie das etwa?“

Veränderung aus der Profi-Sicht

Die Macher haben einen Gesprächspartner dabei, der nicht aus dem kirchlichen Binnenraum kommt: Johann Scheidner, Chef der Stuttgarter Agentur „Odem-Rhetorik“ ist Berater mit den Schwerpunkten Führung und Kommunikation, Krisen- und Konfliktmanagement sowie Veränderungsmanagement. Er wird mit professionellen Augen auf die Herausforderungen sehen, die in der evangelischen Kirche anstehen – und Wege aufzeigen, damit die Veränderungen gelingen.

Der Gottesdienst „For your soul“ wird samstags um 18 Uhr ausgestrahlt und ist über die Homepage www.ekischwetzingen.de, über den Youtube-Kanal „ekischwetzingen“ sowie bei Facebook unter Evangelische Kirchengemeinde Schwetzingen zu empfangen. Es kann nach der Premiere dauerhaft über Youtube abgerufen werden. Eine digitale Kollekte ist natürlich auch möglich. zg