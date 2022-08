Souliger Gottesdienst vom Schlossplatz Schwetzingen

Schwetzingen. Ein traumhafter Song von Buchta-Nessel-Steegmüller, Gedanken von Pfarrer Steffen Groß über Gott, die Welt und die Musik, das Gebet und der Segen vor der Kulisse des Schlosses: All das konnten Passanten und Kneipenbesucher kürzlich beim Walzwerk erleben. „For your soul goes Schlossplatz“ hieß der spontane Kurz-Gottesdienst der evangelischen Kirchengemeinde. Ab Samstag, 6. August, können auch die mitfeiern, die das Live-Event verpasst haben: Um 18 Uhr geht der Mitschnitt bei Youtube auf Sendung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach den Ferien startet „For your soul“ dann durch: Die Gottesdienste werden zukünftig vier,al im Jahr montags um 19.30 Uhr im Schlossrestaurant „Theodors“ aufgezeichnet. Wer mitfeiern will, kann entweder live bei den Dreharbeiten oder am Samstag danach bei Youtube dabei sein. Los geht es am Montag, 19. September. Um 19.30 Uhr begrüßt Pfarrer Steffen Groß dann die neu gewählte badische Landesbischöfin Heike Springhart in Schwetzingen. Die beiden Theologen werden über die Zukunft des christlichen Glaubens reden, über Musik, Humor und andere Dinge, die der Seele guttun.