Unter dem Motto „100 Prozent sozial, auch nach der Wahl!“ machten sich der Schwetzinger Stadtrat Werner Zieger und der ehemalige Landtagskandidat Florian Reck im Auftrag des Kreisverbandes Rhein-Hardt der Partei „Die Linke“ auf den Weg in einen Großmarkt, um Lebensmittel, Hygieneprodukte und Toilettenpapier einzukaufen.

Nach dem Einkauf war Ziegers Kombi bis unters Dach vollgepackt. Das sollte aber nicht lange so bleiben. Beim Schwetzinger Tafelladen „Appel + Ei“ wurde die komplette Ladung abgeliefert.

Florian Reck packt das Auto voll – auch Toilettenpapier wird gespendet. © Zieger

„Unseren Mitgliedern ist es wichtig, nicht nur soziale Politik voranzubringen, sondern auch konkret zu helfen“, erklärt dazu Werner Zieger in einer Pressemitteilung der Partei. „Gerade in diesen schwierigen Zeiten müssen wir zusammenhalten. Darum freuen wir uns, heute dank der Spenden unserer Mitglieder wieder einen kleinen Beitrag leisten zu können.“

Tafelladen profitiert

Die Linke Schwetzingen Plus übergab den Mitarbeitern von „Appel + Ei“ Eier, Reis, Mehr, Milch und andere Grundnahrungsmittel sowie Toilettenpapier, Seife und Damenhygieneprodukte im Wert von knapp 600 Euro, die teilweise aus „übriggebliebenem“ Wahlkampfbudget und zum größten Teil aus Spenden von Mitgliedern finanziert wurden.

„Da wir aufgrund der Corona-Maßnahmen geplante Präsenzveranstaltungen nicht durchführen konnten, erschien es uns sinnvoll, unsere übrigen Mittel aus dem Wahlkampf so zu verwenden, dass es Bedürftigen nützt“, so Florian Reck aus Oftersheim. „Durch zusätzliche Spenden unserer Mitglieder, die teilweise selbst nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen, erreichten wir dann schnell eine stattliche Summe, mit der wir unterstützen konnten. Wir wollen damit aber nicht nur kurzfristig Abhilfe schaffen, sondern wir wollen auch auf das anhaltende Armutsproblem aufmerksam machen, und Menschen dazu motivieren, sich selbst zu engagieren“, so der ehemalige Landtagskandidat weiter.

Dank an die Ehrenamtlichen

Nachdem die Lieferung abgeladen war, bedankte sich Reck noch im Namen der Linken mit einer kleinen Aufmerksamkeit bei Norbert Holter von „Appel + Ei“ und den Mitarbeitern, die zumeist ehrenamtlich für den Tafelladen im Einsatz sind. zg