Spannend und wild

Die Sommerferien laden dazu ein, den Schwetzinger Schlossgarten zu entdecken. Mit besonderen Führungen bieten die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg Erlebnisse für die kleinen Gäste, heißt es in einer Presemitteilung. „Die Gartenfüchse in Schwetzingen“ sind am Mittwoch, 24. August, unterwegs. Bei dieser Familienführung um 14.30 Uhr entdecken Kinder und Erwachsene spielerisch die wilden Tiere und Fabelwesen. Gemeinsam entschlüsseln die „Gartenfüchse in Schwetzingen“ die Rätsel antiker Göttergeschichten und finden Hinweise auf die nächste Station. Dieses besondere Ferienangebot fordert Klein und Groß heraus, klug, kreativ, geschickt und schnell die Aufgaben zu meistern. Am Ende gibt es für alle Teilnehmer eine Urkunde.

Spannend wird es am Mittwoch, 7. September, 14.30 Uhr, mit einem „Mord im Schlossgarten“. Gestern noch konnten die Damen und Herren des Hofes unbeschwert durch den Schlossgarten wandeln – aber jetzt fürchten sich alle. Eine Kammerzofe wurde heimtückisch ermordet. Die Indizien werden mithilfe der Teilnehmerinnen und Teilnehmer ausgewertet. Starke Nerven sind gefragt, denn alle sind verdächtig. Es gilt, mit detektivischem Spürsinn, das Motiv und den Täter zu entlarven.

Am Mittwoch, 17. August (14.30 Uhr), präsentiert sich „Der verzauberte Garten“. Der Kurfürst braucht da dringend Hilfe: Sein Garten wurde mit einem schrecklichen Fluch belegt. Bei der besonderen Führung finden die kleinen und großen Gäste gemeinsam den richtigen Zauberspruch, der verhindert, dass alle Pflanzen verwelken und zu Staub zerfallen. Wer schafft es, die Rätsel zu lösen, die im Garten versteckt sind, und den kurfürstlichen Garten zu retten?

Die Tiere im Park

Im Schwetzinger Schlossgarten gibt es die verschiedensten Tiere: Anders als im Zoo oder Tiergarten fanden sie selbst ihren Weg hierher. Sie leben frei und wild wie der Grüne Halsbandsittich oder die Hausgans. Am Mittwoch, 31. August, um 14.30 Uhr erfahren große und kleine Gäste bei der Rätselrallye „Im wilden Garten“ wovon sich die Tiere ernähren, wo sie ihren Unterschlupf haben, welche Geräusche sie machen und vieles mehr. Die Kinder folgen den Spuren der tierischen Parkbewohner und entdecken Vögel, Säugetiere und andere Lebewesen.