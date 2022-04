Spargelessen will gelernt sein

Ein gesellschaftliches Essen bringt Menschen zusammen. Dazu gehört auch Stil. „Mit Knigge zu Tisch – Spargeletikette, souveräne Geschäfts- und Privat-Essen“ ist daher ein Kurs am Freitag, 29. April, 18 bis 21 Uhr in der Volkshochschule Schwetzingen überschrieben, bei dem gezielt auf das Spargelessen eingegangen wird.

Denn während unsere Großeltern die Stangen von Hand gegessen hatten, kommen heute Messer und Gabel zum Einsatz. Die Knigge-Trainerin Eliette Freifrau von Gemmingen-Hornberg zeigt, was am Tisch erlaubt ist oder was man besser nicht machen sollte, damit das nächstes Geschäfts- oder Privat-Essen erfolgreich wird. Die Spargelbäuerin Elfriede Fackel-Kretz-Keller berichtet über den Spargelanbau in Schwetzingen und ein Schwetzinger Spargelgericht samt einem Glas Wein stehen auf der Menükarte. Anmeldung sind bis 25. April, Telefon 06202/2 09 50 möglich. zg

