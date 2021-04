Ein eisiger Wind pfeift über den Schlossplatz in Schwetzingen. Karola Jüttner steht dick eingemummt in ihrer Winterjacke mit Fellkapuze am Erdbeer- und Spargelstand von Michael Klever. Seit dem Osterwochenende bietet der Hockenheimer Obst- und Gemüsehändler Spargelstangen aus der Region und deutsche Erdbeeren (Schälchen für 5,90 Euro) an dieser exponierten Stelle neben der Skulptur der Spargelfrau an.

Es sei ein ruhiges erstes Wochenende am Stand auf dem Schlossplatz gewesen, erzählt Karola Jüttner vom Hörensagen ihres Chefs. Klar: Der Lockdown mit dem gesperrten Schlossgarten und der geschlossenen Gastronomie sowie der Einzelhandel, der zu „click & collect“ verdonnert ist, macht Schwetzingen derzeit nicht zum Touristen- und Gästemagneten. Dazu kam das unbeständige Wetter vor allem am Sonntag. Auch der Montag war nicht viel besser: Seit 8 Uhr stand Karola Jüttner auf dem Schlossplatz, irgendwann begann es zu schneien. Viel Kundschaft – Fehlanzeige.

Wieder da: Karola Jüttner verkauft täglich ab 8 Uhr Spargel aus der Region auf dem Schlossplatz in Schwetzingen – auch an Sonn- und Feiertagen. © Bauroth

Die Preise der Stangen bewegen sich zwischen 6,80 und 18,80 Euro – die erste Ernte des weißen Gemüses ist immer schon relativ teuer, bestätigt auch die Fachfrau, stellt aber in Aussicht: „Das wird günstiger.“ Das Schöne: Es gibt Dinge, die auch eine Pandemie glücklicherweise nicht ändert – nämlich die herrliche Spargelzeit in Schwetzingen. An diesem Mittwoch gibt es das königliche Gemüse auf dem Wochenmarkt. Wie toll wäre es, Spargelgerichte endlich wieder in den hiesigen Restaurants zu verspeisen . . . kaba