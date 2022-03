Sparkasse Heidelberg reagiert: Sieben gesprengte Geldautomaten sind zu viel

Heidelberg/Schwetzingen. Die Sparkasse Heidelberg reagiert mit einem Maßnahmenpaket auf die gestiegene Bedrohungs- und Gefährdungslage durch Kriminelle. Unter anderem werden die SB-Automaten in Schwetzingen-Nordstadt, Plankstadt-West und sieben weitere vom Netz genommen.

Seit Anfang 2021 wurden bislang sieben Geldautomaten der Heidelberger Sparkasse gesprengt. Die Täter gehen dabei mit äußerster Brutalität vor und nehmen immer mehr auch die Gefährdung von Leib und Leben in Kauf. Bislang waren vor allem Geldausgabeautomaten an freistehenden Standorten – etwa in Gewerbegebieten – betroffen. So heißt es in einer Pressemitteilung der Sparkasse Heidelberg. Demnach habe sich gezeigt: Diese sind nicht zu schützen. Nun nimmt das Handeln der Täter aber eine andere Dimension ein. „In großer Sorge sind wir vor allem seit der jüngsten Sprengung unseres Geldausgabeautomaten im SB-Bereich der Filiale Bahnstadt – mitten in einem Wohngebäude und Wohngebiet, dort wo gerade junge Familien mit Kindern leben“, heißt es in der Pressemitteilung.

„Vor dem Hintergrund dieser steigenden Bedrohungslage und einer einhergehenden umfassenden Gefährdungsanalyse werden wir - zum Schutz der Bevölkerung und auch auf Empfehlung der Kriminalpolizei – handeln und haben ein ganzes Maßnahmenpaket geschnürt.“

Neun SB-Einrichtungen mit höchster Gefährdungsstufe werden vom Netz genommen.

Folgende Geldausgabeautomatenstandorte sind betroffen:

Neckargemünd-Kleingemünd REWE, Heidelberg-Zoo, Leimen-Zizmann, Malschenberg, Walldorf-SBK, Sandhausen-REWE, Wiesloch-Frauenweiler, Schwetzingen-Nordstadt, Plankstadt-West. Dort werden Schilder mit dem Verweis auf die nächstgelegene geöffnete Filiale angebracht. Diese SB-Stellen sind aufgrund ihrer Lage und ihrer guten Zugänglichkeit besonders gefährdet für Sprengungen.

Standorte mit bereits gesprengten Geldausgabeautomaten werden nicht mehr aufgebaut, da insbesondere Pavillons nicht zu schützen sind.

Außerdem werde darüber nachgedacht, Systeme zur Einfärbung für Geldscheine oder Panzerung zu installieren. „Gleichzeitig werden wir die Sicherheitssituation in den SB-Bereichen der Filialen optimieren, Geldbestände anpassen“, heißt es weiter. Ergänzt würden die Maßnahmen mit einem Wachdienst während der Nachtstunden.

Die Entscheidung sei der Sparkasse Heidelberg nicht leicht gefallen. „Aber alle bisherigen umfassenden Maßnahmen und hohen Investitionen in die Sicherheit der Geldautomaten waren nicht von Erfolg gekrönt. Wir mussten erkennen, dass Geldautomaten in freistehenden Einrichtungen so gut wie nicht zu schützen sind.“