Sparkasse Heidelberg zieht positive Bilanz von 2021

Region. „Es war ein turbulentes, aber doch gutes Jahr – das Ergebnis bleibt trotz Corona und Niedrigzinsphase konstant – und damit besser als erwartet“, so fällt die Bilanz von Rainer Arens für 2021 aus. „Wir sind und bleiben der größte Finanzpartner in der Metropolregion Rhein-Neckar.“ Der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Heidelberg blickte aber mit seinen Vorstandskollegen Thomas Lorenz und Stefan Beismann nicht nur auf das vergangene Jahr, sondern auch auf die aktuelle Lage und darauf, wie die Zukunft aussehen mag.

Die positiven Aufschwungprognosen für 2022 seien seit dem Beginn des Kriegs in der Ukraine jedenfalls verflogen. Auch die Inflation und die Pandemie belasteten die Wirtschaft weiterhin – und das nach bereits zwei wirtschaftlich schwachen Corona-Jahren. „Und die konkreten Folgen sind noch nicht absehbar“, meinte Arens.

Keine Corona-bedingten Ausfälle

Der Rückblick fiel nahezu durchweg positiv aus: Die Bilanz der Sparkasse sei 2021 trotz Corona und Niedrigzinsphase weiter gewachsen, getrieben vor allem durch eine ungebremst hohe Nachfrage nach Wohnbaufinanzierungen. Auch die Anzahl der Konten und Depots sei gestiegen, die Marktanteile im Privatkundengeschäft weiter gewachsen und das Eigenkapital gestärkt worden. Der Bilanzgewinn bleibe konstant bei 6 Millionen Euro.

Die Entwicklungen in der Firmenkundenberatung seien trotz der Pandemie relativ stabil geblieben. Corona-bedingte Kreditausfälle habe es wider Erwarten nicht gegeben, betonte Arens, warnte aber: „Das Thema ist noch nicht komplett vom Tisch.“ Die wirtschaftliche Entwicklung in der Region stelle sich dabei differenziert dar. Branchen, bei denen Corona-Einschränkungen wegfielen, hätten anziehende Umsätze erlebt und positive Zukunftserwartungen. Es gebe aber auch Wirtschaftszweige, insbesondere im Dienstleistungssektor, die unter den Corona-Belastungen und niedrigen Umsätzen stark gelitten haben. Insgesamt sei die Krise durch die Unterstützung des Staates, aber auch dank der Beratungen und Maßnahmen der Sparkasse Heidelberg einigermaßen gut überbrückt worden – etwa durch die staatlichen Hilfen, durch Kredit- und Fördermittel für Investitionen in Wachstum, Nachhaltigkeit und Digitalisierung, durch die Bundesförderung für effiziente Gebäude oder durch Liquiditätshilfen für über 80 von der Pandemie betroffene Start-up-Unternehmen – Letzteres ist ein Bereich, in dem sein Haus schon seit vielen Jahren schwer aktiv sei, unterstrich der Vorstandsvorsitzende.

Dass die Sparkasse Heidelberg in nahezu allen Geschäftsfeldern Zuwächse verzeichnet hat, ist der Bilanz zu entnehmen (siehe Infobox). Auffallend ist der Rückgang der Immobilienvermittlungen bei gleichzeitig deutlich gestiegenem Investitionsvolumen. „Die Immobilienpreise steigen weiter“, verdeutlichte der stellvertretende Vorstandssprecher Thomas Lorenz. Die gesunkene Zahl der Vermittlungen liege unter anderem daran, dass 2021 in der Bahnstadt keine einzige Wohnung fertiggestellt wurde.

In diesen Zusammenhang passt, dass die Sparkasse aller Voraussicht nach noch in diesem Jahr selbst in eine neue Immobilie umziehen wird – ins Sparkassenhaus am Europaplatz in der Bahnstadt, mit direktem Zugang zum Hauptbahnhof. Das lässt sich die Sparkasse insgesamt 100 Millionen Euro kosten. Dort können sieben derzeit noch aufs Stadtgebiet verteilte Betriebsbereiche unter ein gemeinsames Dach ziehen. Allein das verringert schon im Sinne der Nachhaltigkeit die Co2-Bilanz, weil die Wege kürzer werden und die Anbindung an den ÖPNV für Mitarbeiter und Kunden geradezu ideal werde. Zudem werde mit dem Neubau Passivhausstandard erreicht. Auch die die effektivere Ausnutzung der Arbeitsplätze und eine Optimierung der Technik verbessern die Nachhaltigkeitsbilanz. Ein Beispiel: Heute seien 500 Drucker in Betrieb, künftig nur noch einer in jedem Stockwerk.

Am bisherigen Standort an der Kurfürstenanlage werde eine große Filiale mit Kundenberatung, Service und Selbstbedienungsbereich bleiben – allerdings irgendwann nicht in dem vorhandenen Gebäude, das in die Jahre gekommen sei und deswegen abgerissen werde, kündigte Rainer Arens an.

Hockenheim auf Prüfstand

Mit dem Neubau am Europaplatz stellt sich die Sparkasse an ihrem Hauptsitz neu auf. In der Filiale Schwetzingen hat sie das bereits vor einigen Jahren schon getan. In Hockenheim steht das noch aus: „Wir wären froh, wenn wir dort eine ähnliche Entwicklung sehen würden“, sagt Rainer Arens, der ja in der Rennstadt lebt. Der jetzige Standort in der Stadtmitte sei grundsätzlich gut, das Gebäude wohl weniger. Konkrete Ideen gebe es allerdings noch nicht, es beginne demnächst eine Vorplanungsphase. Mit der Marktentwicklung im Raum Schwetzingen/Hockenheim sind die Vorstandsmitglieder übrigens sehr zufrieden.

Beim Thema Nachhaltigkeit ist die Sparkasse Heidelberg schon seit Jahren intensiv unterwegs. Das unterstreicht nicht nur die Unterzeichnung der Selbstverpflichtung deutscher Sparkassen für klimafreundliches und nachhaltiges Wirtschaften – wobei da schon ein sehr hoher Erfüllungsgrad bei der Umsetzung erreicht worden sei. Bei einer Erhebung unter 195 Geldinstituten haben die Sparkasse Heidelberg deutschlandweit am besten abgeschnitten. Und auch im Portfolio spielt Nachhaltigkeit eine immer größere Rolle: „Es besteht ein ungebremst hohes Interesse unserer Kundinnen und Kunden an unseren beiden nachhaltigen Aktienfonds“, berichtete Vorstandsvorsitzender Arens. Die beiden Institutsfonds „Heidelberg Nachhaltigkeit Globale Aktien“ und „Heidelberg Nachhaltigkeit Globale Aktien offensiv“ seien 2020 und 2021 erfolgreich aufgelegt und im Vertrieb platziert worden.

Sein Ausblick allerdings ist wenig optimistisch: „Corona begleitet uns, die Inflation zieht weiter an – und nun sind auch noch Frieden und Sicherheit in Gefahr.“ Die Sicherheit und der Preis der Energieversorgung, vor allem mit Gas und Öl, stünden im Fokus. Eine hohe energiepreisgetriebene Inflation („Die ist momentan nicht unter Kontrolle“), schwierige konjunkturelle Aussichten und eine schwankende Geldpolitik führten zu vielen Unwägbarkeiten. Das Zinsumfeld bleibe schwer planbar und stelle die Sparkasse sowie ihre und Kunden vor besondere Herausforderungen. Neben den makroökonomischen Risiken kämen weitere aufsichtsrechtliche Eigenkapitalbelastungen dazu, die am Ende Kredite – vor allem Wohnbaufinanzierungen – weiter verteuern werden. Der Vorstand plante daher für 2022 – schon vor Kriegsbeginn – sehr vorsichtig und geht von einem schwächeren Ergebnis als 2021 aus.

Aber das Ziel sei und bleibe es, auch unter noch so stürmischen und turbulenten Rahmenbedingungen den Kunden ein verlässlicher Partner zu sein und ihnen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen, betonte Rainer Arens abschließend.